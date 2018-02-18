Полнометражный мультфильм "Гофманиада" впервые покажут в Берлине

Именно к началу "Берлинале" киностудия "Союзмультфильм" официально объявила о выходе на экран полнометражного фильма "Гофманиада". Участники и гости кинорынка EFM увидят картину 18 февраля. А 22 февраля 2018 года "Гофманиаду" покажут в Российском Доме науки и культуры в Берлине, где также откроется выставка кукол, персонажей "Гофманиады", изготовленных на киностудии "Союзмультфильм" по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина.
После этого анимационный фильм продолжат представлять на фестивалях и рынках контента, и уже в этом году он выйдет в российский прокат.
"Студия много лет работала над "Гофманиадой", в этот фильм вложено немало сил и души. И для нас он очень значимый. Совсем скоро фильм выйдет на экраны, и я уверена, что его ждут многие ценители Гофмана как в России, так и в других странах. Блестящая режиссерская работа Станислава Соколова, замечательные куклы - шедевры изобразительного искусства, изготовленные по эскизам Михаила Шемякина, новейшие технологии, тончайшая и безупречная работа наших аниматоров и художников - все это делает наш фильм уникальным. Уверена, "Гофманиаду" полюбят зрители, и эта картина войдет в золотой фонд "Союзмультфильма", - отметила Юлиана Слащева, председатель правления "Союзмультфильма".
"Я очень рад, что, работая над "Гофманиадой", мы с честью преодолели те преграды и препятствия, которые казались нам непреодолимыми в начале пути, и во многом превзошли сами себя. Нам удалось воплотить полный удивительной красоты и волшебной магии мир Гофмана, который до создания мультфильма существовал лишь в произведениях самого писателя Гофмана и в воображении аниматоров, которые работали над фильмом", - сказал Станислав Соколов, режиссер-постановщик и соавтор сценария "Гофманиады".