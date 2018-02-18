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18.02.2018 11:10
Рубрика: Культура

Полнометражный мультфильм "Гофманиада" впервые покажут в Берлине

Текст: Сусанна Альперина
Над полнометражным анимационным фильмом "Гофманиада", кукольные персонажи которого сделаны по эскизам Михаила Шемякина, работали так долго, что, казалось, он никогда не будет завершен. Образно говоря, те зрители и представители индустрии, которые следили за проектом и его реализацией, уже устали ждать. Достаточно сказать, что работа над "Гофманиадой" началась 15 лет назад. Однако новое руководство киностудии "Союзмультфильм" с командой создателей все же довело дело до конца. Так что на сегодняшний день новостей две. "Гофманиаду" не только впервые покажут в Берлине в рамках кинорынка EFM 68-го "Берлинале", но и специально к фестивалю выпущен трейлер мультфильма.

Именно к началу "Берлинале" киностудия "Союзмультфильм" официально объявила о выходе на экран полнометражного фильма "Гофманиада". Участники и гости кинорынка EFM увидят картину 18 февраля. А 22 февраля 2018 года "Гофманиаду" покажут в Российском Доме науки и культуры в Берлине, где также откроется выставка кукол, персонажей "Гофманиады", изготовленных на киностудии "Союзмультфильм" по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина.

После этого анимационный фильм продолжат представлять на фестивалях и рынках контента, и уже в этом году он выйдет в российский прокат.

Прямая речь

"Студия много лет работала над "Гофманиадой", в этот фильм вложено немало сил и души. И для нас он очень значимый. Совсем скоро фильм выйдет на экраны, и я уверена, что его ждут многие ценители Гофмана как в России, так и в других странах. Блестящая режиссерская работа Станислава Соколова, замечательные куклы - шедевры изобразительного искусства, изготовленные по эскизам Михаила Шемякина, новейшие технологии, тончайшая и безупречная работа наших аниматоров и художников - все это делает наш фильм уникальным. Уверена, "Гофманиаду" полюбят зрители, и эта картина войдет в золотой фонд "Союзмультфильма", - отметила Юлиана Слащева, председатель правления "Союзмультфильма".

Фото: AP Photo/Markus Schreiber
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"Я очень рад, что, работая над "Гофманиадой", мы с честью преодолели те преграды и препятствия, которые казались нам непреодолимыми в начале пути, и во многом превзошли сами себя. Нам удалось воплотить полный удивительной красоты и волшебной магии мир Гофмана, который до создания мультфильма существовал лишь в произведениях самого писателя Гофмана и в воображении аниматоров, которые работали над фильмом", - сказал Станислав Соколов, режиссер-постановщик и соавтор сценария "Гофманиады".

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