Польский прыгун с трамплина Стох стал трехкратным олимпийским чемпионом

Польские болельщики неделю ждали от своих спортсменов медаль Олимпиады-2018. И первая же награда, завоеванная спортсмена этой страны, стала золотой. Более того, добыта она в совершенно особом для поляков виде - прыжках с трамплина.

Чтобы понять степень народной любви к летающим лыжниках на этом участке земного шара, достаточно привести пару фактов. В Польше существуют спортивные сайты, специализирующиеся только на прыжках с трамплином. На страницу Камила Стоха в Facebook подписаны больше 962 тысяч человек, в Instagram - 180 тысяч. Выступления другой легенды трамплинов Адама Малыша собирали в Польше десятки тысяч зрителей на стадионе. А он сам, кстати, так и не выиграв ни одной Олимпиады, является одним из наиболее уважаемых и популярных атлетов страны - в 2011-м Адам был признан в Польше спортсменом десятилетия. И если в 2021-м аналогичную награду получит Стох, никто не удивится.

Камил родился на десять лет позже Малыша в городе Закопане. Место, где он вырос, во многом предопределило выбор профессии. Крупнейший горнолыжный курорт с роскошными трассами является столицей польских зимних видов спорта. И именно здесь еще в 1925-м установили самый большой в стране трамплин "Велька Крокев", вмещающий сегодня 50 тысяч зрителей.

Свой первый прыжок Стох совершил в пятилетнем возрасте скатившись с холма за домом. В шесть дядя подарил Камилу лыжи, подходящие именно для таких занятий. А в восемь он уже штурмовал настоящий 20-метровый трамплин. "Я не могу подобрать слов, чтобы описать это чувство полета. Это волшебство, и это - главная причина, почему так много людей занимается нашим видом спорта," - рассказывал уже повзрослевший Стох.

Его путь к большим победам был непростым. Первая Олимпиада в Турине принесла 16-е место на среднем трамплине и 26-е на большом. Четыре года спустя в Ванкувере мало что изменилось - 27-я и 14-я позиции соответственно. Прорывом стал 2013-й, когда он неплохо показал себя на Кубках мира, а затем смог стать чемпионом мира в Валь-ди-Фьемме. Ровно через десять после того, как "золото" планетарного масштаба взял кумир его детства Адам Малыш.

Год 2014-й получился для Камила и вовсе сказочным. Именно Стох принес Польше первую победу Олимпиады в Сочи, выиграв соревнования на 90-метровом трамплине. В так любимом стране виде "золота" зимних Игр ждали 42 года. Войцех Фортуна праздновал успех в 1972-м в Саппоро, и с тех пор выигрывали в лучшем случае "серебро" Малыша. Недели не прошло, как там же, в Сочи, Стох выиграл и соревнования на большом, 125-метровом трамплине. Став поистине национальным героем. Но даже "медные трубы" Камилу не помешали продолжить сезон в том же духе и выиграть попутно еще и общий зачет Кубка мира.

Понятно, что в любой биографии не могут быть только триумфы. Следующий сезон начался для Стоха с травмы, из-за которой он пропустил целый месяц и в итоге так и не смог выйти на прежний уровень. А затем наступил полнейший провал - годом позже Камил ни разу не поднялся на этапах Кубка мира выше шестого места. Дошло до того, что федерация отправила в отставку тренера Лукаша Кручека, которого сменил австриец Штефан Хорнгахер.

Это помогло, причем здорово. Постепенно стали расти результаты не только Стоха, но и его партнеров по команде. Ну, а на пик Камил вышел, как и полагается, в олимпийский год и именно тогда, когда нужно. В начале января поляк переписал историю прыжков с трамплина, став первым после легендарного Свена Ханнавальда человеком, выигравшим все этапы Турне четырех трамплинов, и собрав "Большой шлем". Примечательно, что именно Ханнавальд был одним из первых, кто поздравил коллегу.

Разумеется, в Пхенчхан поляк ехал фаворитом. Но только одним из. Что подтвердили соревнования на 90-метровом трамплине, которые выиграл немец Андреас Веллингер. Стох в этом виде остался без награды, показав четвертый результат. А вот на большом трамплине победа досталась уже Камилу. Интересно, что в обеих попытках Веллингер улетел дальше, но по сумме баллов, а в прыжках с трамплином качество исполнения оценивают еще и судьи, а также идет поправка на ветер, выше оказался Стох - 285,7 против 282,3 очков.

- Это невероятно. Мне кажется, что я сплю, но очень хочу, чтобы этот красивый сон продолжался. Очень устал, но при этом невероятно счастлив, поскольку сделал все, что мог, - сказал после соревнований Стох, который стал всего лишь третьим спортсменом в истории прыжков с трамплинов, кто смог стать трехкратным олимпийским чемпионом. - Все эти дни после первого старта я напряженно работал, поскольку знал, что не показал всего. И думал о том, чтобы исполнить свои лучшие прыжки здесь, на большом трамплине. И мне это удалось.

У Стоха есть примета - он никогда не снимает с пальца обручального кольца: уверен, что оно приносит ему удачу. И когда настало время благодарственных слов, то он, сказав "спасибо" партнерам по команде и тренерам, не забыл и своего главного болельщика. Со своей женой Евой Билан он познакомился еще в 2006-м на этапе Кубка мира в Словении. И убежден, что именно поддержка супруги помогла ему достичь всего, что он имеет.

- Как я ей благодарен. То, что она сейчас в Пхенчхане, рядом со мной - просто восхитительно, - сказал журналистам Стох. - Моя жена - самый большой дар, который я получил в жизни. Это и ее успех тоже.