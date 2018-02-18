Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

В 2018г оду православная Пасха наступает рано - 8 апреля, соответственно, раньше обычного начинается у православных и Великий пост - с 19 февраля. И 18 февраля, в последнее воскресенье пред Великим постом, православные отмечают особенный день - Прощеное воскресенье. Что же это за праздник, которому поэты и писатели посвящают стихи и книги, называемые просто и одновременно глубоко - "Прощеное воскресенье"?

В Церкви все не случайно, все продумано, все учитывает природу человека. Смотрите, позади Масленица с разгульным весельем, широкими пиршествами (пусть мяса уже нет на столе, зато сколько лакомств подается к сытным, лоснящимся от жира блинам!), с безудержной щедростью общения: родные и не очень, близкие и дальние, мы разделяем жизнеутверждающую, земную радость Масленой недели со всеми. Впереди долгий даже в календарном смысле - сорок восемь дней! - путь Великого поста. И на рубеже, на стыке двух таких разных по душевному настрою периодов удивительный день - Прощеное воскресенье.

Обычай просить прощения и самому прощать, вступая в Великий пост, имеет древние корни. Когда-то палестинские монахи на весь период поста удалялись в пустыню, и вот, не зная, вернутся ли они к Пасхе в обитель живыми, увидятся ли снова, монахи заранее испрашивали друг у друга прощение. И сами прощали. Православная Русь не просто переняла этот монастырский обычай, у нас закрепился особый чин, то есть особый порядок церковной службы Прощеного воскресенья, он служится вечером. И весь день мы слышим: "Прости меня, пожалуйста!" И в ответ: "Бог простит! И я прощаю!" И в этом всеобщем примирении глубочайший смысл. Ведь в начинающийся вслед за Прощеным воскресеньем Великий пост - время нашего покаяния перед Богом. И тут вопрос: а что надо сделать, чтобы Бог нас помиловал? Понятно, что надо увидеть свои грехи и принести их Господу, то есть исповедовать их Ему. Осознать свои грехи и раскаяться в них. Это взаимоотношения человека и Бога. Но тут возникает поразительный момент. Господь вводит одно непременное условие, необходимое для нашего прощения. Это условие касается взаимоотношений человека с другими людьми. Мы живем не в безвоздушном пространстве, вокруг нас другие - те самые родные и не очень, близкие и дальние. Так вот, чтобы быть прощенным Богом, надо самому научиться прощать. В Прощеное воскресенье на Божественной литургии в храмах звучат слова из Нагорной проповеди Христа: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

Вот причина, по которой мы должны примиряться, не копить в себе обиды, не питать вражды! Никто из нас не безгрешен, мы все виноваты - перед ближними, перед дальними, перед Богом! Но если мы молим Господа: "...и прости нам долги наши!", то и сами должны научиться быть милосердными. Причем Господь говорит нам: "Мера того, насколько вы будете прощены, зависит от вас самих!" Только вдумайтесь в слова молитвы "Отче наш", где мы просим Бога: "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". То есть Бог однозначно предупреждает: "Как ты прощаешь своего обидчика, своего недруга, своего должника, своего врага, так и сам будешь прощен!"

Кстати, верующие знают: часто на исповеди, рассказывая священнику о каких-то сложных ситуациях, когда нам причинили боль или обидели, а то и оскорбили, мы слышим в ответ: "Примирился с обидчиком? Не держишь на него зла? Как это не могу? А как же к Причастию пойдешь? На что рассчитываешь? Отпусти обиду от себя!" Приступать к Таинству Причащения, если в тебе живет раздражение, если тебя гложет обида, мучает гнев, распирает злоба, то есть если ты во власти неприязненных злых чувств к другому, не просто нельзя - опасно!

Прощеное воскресенье - это день, когда нам всем дается возможность, не наступая на мозоли нашего самолюбия, не уязвляя нашу гордость, не задевая чувства ложного достоинства, попросить прощения у тех, кого мы обидели вольно ли, невольно. И самим простить тех, кто причинил нам зло. Мы всю Масленицу общались, ходили в гости и сами принимали гостей, Церковь дала нам возможность приблизить к себе другого человека, почувствовать его. По слову одного святого, мы "обновили в себе ощущение ближнего", и теперь, в Прощеное воскресенье, напоминая нам о необходимости повиниться и примириться с окружающими, Церковь деликатно, тактично, дает возможность это сделать. Искренно произнести: "Прости меня, пожалуйста!" И от всего сердца ответить: "Бог простит! И я прощаю!" Простить и вступить в Великий пост.