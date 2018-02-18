Российская валюта в ближайшее время может вернуться к отметке 56 рублей за доллар. А вот взлеты и падения биткоина на курсе никак не отразятся.

Такой прогноз "Российской газете" дал эксперт валютного рынка, аналитик социальной сети для инвесторов Михаил Мащенко:

- На прошлой неделе в России стартовал налоговый период, который будет оказывать значительную поддержку курсу рубля до его окончания 28 февраля. В отсутствие "сюрпризов" он вполне может вернуться к отметке 56 за доллар.

Что касается биткоина и даже, когда он снова стал дорожать, крайне маловероятно, что эта динамика как-то отображается на курсе рубля. Совокупная капитализация всех криптовалют слишком незначительна для влияния на "традиционные" активы.

Важно понимать, что такое рынок криптовалют. Общая капитализация составляет 468 миллиардов долларов, из них 256 миллиардов приходится на биткоин и эфир. Из 1542 инструментов, представленных на рынке, лишь небольшая часть является валютами. Подавляющее число - это токены, выпущенные технологическими стартапами для привлечения финансирования. Иными словами - венчурный капитал.

Совокупная капитализация всех криптовалют слишком незначительна для влияния на "традиционные" активы

Безусловно, некоторые проекты имеют шансы на успех и развитие до уровней Google, Facebook и так далее, но большая часть исчезнет в ближайшие годы. Вследствие чего рассматривать эту индустрию серьезно пока рано, равно как и говорить о каком-то существенном влиянии на остальные рынки. Но в целом "цифровое золото" чувствует себя уверенно и не собирается сдавать позиции. Правда, в скором времени новые, более технологически продвинутые проекты, могут кардинально изменить инфраструктуру рынка.

Да и законодательство будет меняться. И, как бы то ни было, майнинг является бизнесом, направленным на получение дохода, поэтому идея налогообложения этой отрасли выглядит логичной. Разумеется, необходимо разделять промышленную добычу монет от "любительской", и в связи с этим корректировать законодательство. Можно использовать опыт других стран, например, в США майнеры платят налоги с годового валового дохода, и в случае роста котировок - налог на прирост капитала.

Вообще, майнинг криптовалют - серьезный бизнес. В нем участвуют крупные компании с огромными ресурсами. В этом деле используется специализированное оборудование, которое приходится заказывать из заграницы с определенной регулярностью: при появлении новых моделей фермы приходится обновлять, чтобы продолжать конкуренцию. А при падении котировок криптовалют их окупаемость растягивается во времени.