Пушков: Украине переговоры нужны больше, чем России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, при каких условиях Киев готов начать переговоры с Москвой. Сообщение парламентария опубликовано на его странице в Twitter.

"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции - не политика", - написал Пушков популярном микроблоге.

Во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене Порошенко заявил, что готов вступить в диалог с РФ только после "возобновления территориальной целостности Украины". Он уточнил, что имеет в виду возвращение Крыма киевским властям.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. Более 95 процентов жителей полуострова высказались в поддержку этого решения. Несмотря на это, Украина продолжает считать Крым "временно оккупированной территорией".