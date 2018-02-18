Попавший под поезд на Рижском вокзале мальчик был с родителями

Следователи обнародовали некоторые детали сегодняшнего ЧП в районе Рижского вокзала Москвы. Выяснилось, что 4-летний ребенок скатился под пассажирский поезд на глазах родителей.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, инцидент произошел между станцией Москва-Бутырская и Рижским вокзалом примерно в 15:36. На 7 километре этого участка мальчик катался с железнодорожной насыпи, опасную игру ему разрешили родители. В результате он выехал на пути и попал под электричку Звенигород - Царицыно. Сейчас мальчик в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь.

Детали происшествия выяснятся во время доследственной проверки, на месте работает оперативная группа.