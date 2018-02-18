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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самовар "Ярославль" попал в Книгу рекордов России

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Самовар, изготовленный для празднования Главной Масленицы страны-2018 в Ярославле, признан самым высоким в России.

Огромный латунный самовар вмещает 300 литров воды, весит 290 килограммов при росте в 201 сантиметр. Как написано на его пузатом боку, летом он нагревается за 40 минут, зимой - за 60. В качестве топлива используются "дрова разныя".

Фото: Ирина Штольба/РГ
В Ярославле зажгли Масленичный огонь
Представитель тульской компании - производителя самовара Игорь Мальцев рассказал, что дрова закладываются в устройство не сверху, как у обычного самовара, а снизу - как в печку, и его конструкция запатентована. На изготовление гиганта ушло около года.

По словам Игоря Мальцева, подобный самовар, но чуть пониже (196 сантиметров) есть в Москве и носит имя столицы. "Ярославль" на данный момент - самый высокий самовар в стране. Правда, как выяснилось, изготовители устройства и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко разошлись в своих измерениях на один сантиметр: туляки насчитали в самоваре 202 см, а представитель Книги рекордов - 201. Для абсолютной точности устройство на ярославской Масленице перемеряли два раза.

- Стало доброй традицией каждый год устанавливать в Ярославле рекорды, и 2018 год не исключение. Самый высокий самовар в России с результатом 201 сантиметр объявляю официально зафиксированным! - объявил Станислав Коненко под ликующее "Ура!" ярославцев.

С его слов, ценность самовара-рекордсмена в том, что это не просто копия или какая-то декорация, а настоящее действующее устройство для кипячения воды. Естественно, чай из такой необычной емкости на ярославской Масленице стал настоящим гастрономическим хитом.

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