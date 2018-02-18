В Калуге столкнулись бензовоз и поезд

Серьезное ДТП произошло на железнодорожной станции Перспективная в Калуге: при столкновении бензовоза и поезда пострадал человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, сообщение о ДТП на станции Перспективная поступило в экстренные службы региона в 10.55 18 февраля.

- Произошло столкновение дизельного поезда с бензовозом. В результате ДТП есть пострадавший, - сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы регионального управления МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.