Министр обороны проверил объекты в Тыве и Хакасии

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как в столице Тывы обустраивается Кызылское президентское кадетское училище.

Его открыли еще в 2014-м, сейчас там возводят объекты второй очереди. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего за последние пять лет в стране создано девять президентских училищ, в которых обучается порядка 3 тысяч воспитанников, - напомнил Шойгу. И добавил, что эти училища, где могут получить блестящее образование ребята из всех уголков России, без преувеличения являются лучшими не только в стране, но и мире. В прошлом году вступительный конкурс в кадетское училище составил у мальчиков семь человек на место, у девочек - почти в два раза больше. Шойгу передал хоккейной команде училища комплект клюшек, на каждой из которых поставил свой автограф.

В Тыве министра также интересовало строительство здания военного комиссариата республики и обустройство 55-й отдельной мотострелковой бригады.

Следом за Тывой он побывал в Хакасии. На заводе "Абаканвагонмаш" министру показали, как делают блочно-модульные жилые домики для российских военных в Хмеймиме и Тартусе. Шойгу видел такие помещения в Сирии, высоко оценил их качество. Перед руководством предприятия Шойгу поставил задачу: домик на трех человек должен возводиться на территории военного городка за трое суток и обеспечивать полную автономность функционирования. Да еще выглядеть красиво. Если все эти требования будут выполняться, пообещал министр, то предприятие загрузят военными заказами лет на восемь-десять.