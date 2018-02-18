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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ангарске из-за прорыва трубы с кипятком погибли пенсионеры

Текст: Дмитрий Лапин

В Иркутской области следователи регионального управления Следственного комитета начали проверку по факту гибели пожилой супружеской пары.

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В ходе следствия установлено, что в ночь с 11 на 12 февраля в 76-го квартале Ангарска в одной их квартир прорвало трубу с горячей водой. Живущие там пенсионеры 74-х и 72 лет успели под утро (в районе 4-х часов) позвонить свой дочери и рассказать о случившемся, а также попросили вызвать им скорую - дозвониться самостоятельно в экстренные службы старики не смогли. Пока дочь пыталась вызвать спасателей и медиков, ее муж приехал к теще с тестем, но помощь опоздала - пожилые люди погибли от ожогов. Квартира была затоплена кипятком.

В случившемся родственники винят работников ЖКХ. Тем временем сотрудники СК по Иркутской области говорят, что, если по итогам проверки будет усмотрена вина управляющей компании, дело будет возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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