Глава Совета муфтиев призвал российское общество к сплочению

Ответом на страшную трагедию в Кизляре, где в православной церкви были убиты пять человек и четверо ранены, должны стать братское сплочение и солидарность, считает председатель Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

"В эти горькие минуты мусульмане России солидарны с теми, кто понес потери в этой трагедии. Нельзя пускать агрессию в наши сердца, нельзя позволить возникновение неприятия между христианами и мусульманами нашей страны. Лучшим ответом на ненависть станет наше гражданское и братское сплочение и солидарность", - приводит ТАСС слова муфтия.

Он подчеркнул, что мусульмане осуждают поступок стрелявшего, отметив, что он не может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов назвал расстрел прихожан православного храма в Кизляре подлой и циничной провокацией "заблудшего бандита", которая не должна стать причиной межнационального раскола в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе.

Как ранее сообщалось, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл глубоко потрясен убийством прихожан православного храма, произошедшим в Прощеное воскресенье.