Кизлярского стрелка ликвидировал раненный полицейский

Преступника, открывшего огонь по прихожанам храма в Кизляре, смог ликвидировать полицейский, который сам получил ранение в перестрелке. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал врио министра здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, злоумышленника нейтрализовал сотрудник правоохранительных органов, который попал в больницу вместе с другими пострадавшими. Силовик был ранен в перестрелке, но все же сумел остановить преступника с ружьем.

Всего были госпитализированы два сотрудника силовых структур. Оба получили ранения в ноги.

Напомним, местный житель расстрелял из ружья прихожан храма и ранил сотрудников правоохранительных органов. От его рук погибли четыре женщины, еще одна позже скончалась в больнице. Сейчас под наблюдением врачей находятся четыре человека.