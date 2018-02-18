На Ставрополье два человека погибли при пожаре

Ночью 18 января в поселке Искра Ставропольского края произошло возгорание в частном доме, во время пожара погибли люди.

Сообщение о ЧП в поселке Буденновского района поступило глубокой ночью. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пожар зафиксировали в 03.38, ликвидировать открытое горение удалось в 04.10.

Огонь распространился на площадь в 42 квадратных метра. На месте ЧП обнаружили тела двух человек.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания и точные причины смерти людей.