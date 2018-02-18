Очевидец: Во время стрельбы в Кизляре люди прятались в храме

Люди смогли укрыться в храме, когда в Кизляре после богослужения началась стрельба по прихожанам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

Как отмечает собеседник агентства, люди зашли в храм, закрыли двери и легли на пол. Священник во время обстрела не пострадал, потому что не успел выйти из храма.

Также сообщается, что в Прощеное воскресенье людей на службе было особенно много.

Напомним, ранее стало известно, что в результате стрельбы по прихожанам церкви Георгия Победоносца погибли четыре женщины. Еще пятеро раненных, в том числе силовики, попали в больницу. Одна из госпитализированных пациенток впоследствии скончалась во время операции.

Также погиб преступник, открывший огонь по людям. Его застрелили силовики.