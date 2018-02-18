Стрельба возле храма в Кизляре попала на видео

В интернете появилась видеосъемка из Кизляра, где расстреляли прихожан местного храма.

На видео, которое опубликовало агентство Ruptly, попала опустевшая улица. Съемка, судя по всему, ведется из окна. При этом две напуганные девушки, видевшие, как преступник выстрелил в женщину, вызывают "скорую помощь".

Также на видео слышны выстрелы.

Напомним, 22-летний местный житель открыл огонь из ружья по людям возле храма. В результате погибли четыре женщины. Еще пятеро раненных, среди которых оказались сотрудники правоохранительных органов, были доставлены в больницу. Одна их пациенток скончалась уже там.

Преступника ликвидировали силовики.