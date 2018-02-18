Российскому Деду Морозу построят новый терем

Главному Деду Морозу страны, официальная резиденция которого находится в вологодском городе Великий Устюг, построят новый терем. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Власти предполагают начать работы уже в следующем году. Как сообщил глава региона РИА Новости, потребуется от 250 до 300 миллионов рублей. Это будут как федеральные, так и областные вложения. Для строительства уже готовится и необходимая документация. И, как уверен Олег Кувшинников, число туристов, приезжающих в Великий Устюг, должно увеличиться вдвое. В дни новогодних праздников Вотчину Деда Мороза посещают до семи тысяч человек единовременно.

На форуме в Сочи власти Вологодской области выступили с предложением в честь 20-летия проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза", юбилей которого будут отмечать в ноябре 2018 года, организовать специальный детский туристический поезд в Великий Устюг из Москвы. Его пассажирами смогут стать дети - победители различных конкурсов и олимпиад, а также воспитанники детских домов столицы России.

Кстати, данный проект - совместный с правительством Москвы. И в начале его реализации на родину Деда Мороза приезжали около двух тысяч гостей, сегодня - триста тысяч.