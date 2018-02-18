Кабинет министров и губернаторы обсудили межбюджетные отношения

Эффект от реструктуризации федеральным бюджетом региональных долгов в 2018 году составит 240 миллиардов рублей.

В последний день сочинского Российского инвестиционного форума премьер-министр Дмитрий Медведев собрал вместе членов правительства и губернаторов, чтобы обсудить межбюджетные отношения. В последние годы федеральный центр обратил особое внимание на состояние региональных бюджетов и особенно на ситуацию с долгами: для исполнения своих полномочий многие регионы годами "залезали" в коммерческую задолженность.

В правительстве решили, что лучше регионы будут должны федеральному бюджету, чем коммерческим структурам, и предложили им программу реструктуризации кредитов под меньший процент. За последние три года, отметил премьер, общий объем таких бюджетных кредитов превысил 1 триллион рублей. "Провели реструктуризацию задолженности по таким кредитам для 73 регионов там, где долговая нагрузка наиболее чувствительная, - напомнил Медведев. - Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, в определенных условиях - даже до 12 лет".

- В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 миллиардов рублей, - заявил председатель правительства.

Долговая нагрузка все еще остается значительной и кабинет министров продолжит принимать меры. "Во-первых, мы стараемся обеспечить максимально справедливое, прозрачное и предсказуемое распределение трансфертов из федерального бюджета", - сказал премьер. В прошлом году правительство и регионы согласовали распределение федеральных субсидий сразу на три года. "Регионы смогут более уверенно планировать свои финансы, проводить более взвешенную долговую политику. В такой логике мы будем стараться работать и дальше", - заявил Медведев.

Создаются стимулы для регионов, чтобы они развивали собственную экономику

Во-вторых, создаются стимулы для регионов, чтобы они развивали собственную экономику. С прошлого года правительство выделило 20 миллиардов рублей под гранты для тех субъектов Федерации, которые покажут самые высокие темпы роста. "С этого года также важная новелла начинает работать: региональным бюджетам будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций, - напомнил глава правительства. - Для этого в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено почти 37 миллиардов рублей".

- Начиная со следующего года при распределении бюджетных денег мы будем учитывать не только налоговый потенциал той или иной территории, но и потребность в финансировании расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне. Будем распределять весь объем дотаций на выравнивание именно по этому принципу, - заявил Дмитрий Медведев.

В-третьих, нужно и дальше искать решение старой проблемы оптимального распределения полномочий между федеральным, региональным и местным уровнем. Хотя даже глава правительства не вполне уверен, что такая оптимальная модель вообще достижима. "Важно очистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, а подчас просто устаревших норм. Регионы должны сами устанавливать требования к исполнению собственной базы полномочий", - считает он. Дмитрий Медведев призвал ускориться и в кратчайшие сроки завершить анализ федеральных мандатов, а по результатам подготовить изменения в законодательство.

"Четвертое. Совершенствование межбюджетных отношений должно быть увязано со Стратегией пространственного развития страны до 2025 года", - указал премьер. В правительстве рассчитывают, что документ станет практическим руководством для органов власти, скоординирует различные отраслевые политики, поможет спланировать развитие инфраструктуры в стране, сориентирует инвесторов. "Важно четко определить конкурентные преимущества каждого региона, максимально точно спрогнозировать региональные точки роста", - напомнил Медведев о приоритетах региональной политики.