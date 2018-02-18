Фискальную систему будут менять, а контроль упрощать - на чем сошлись власть и бизнес по итогам инвестиционного форума

Фискальная система станет проще, а контроль за бизнесом ослабят. Улучшение условий должно сподвигнуть предпринимателей зарабатывать больше и создавать рабочие места, тем самым оживляя экономику регионов. Таковы краткие итоги Российского инвестиционного форума, который завершился на прошлой неделе.

В Сочи решали, как снизить бюджетный дефицит регионов, а пока им пообещали дополнительные деньги для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). "В правительстве принято решение за счет резервного фонда оказать поддержку регионам на увеличивающийся МРОТ", - объявил министр финансов Антон Силуанов. Вырасти МРОТ должен уже с 1 мая 2018 года. Регионы заложили на эти цели 27 миллиардов рублей, но еще пяти миллиардов не хватает.

Средств не хватает еще и на создание таких дорогих объектов, как дороги, мосты или ТЭЦ. Найти деньги в условиях бюджетного дефицита регионам тяжело. Помочь им должна инфраструктурная ипотека. Сначала частные инвесторы кредитуют строительство объекта инфраструктуры, а затем его пользователи, например, регионы или муниципалитеты, постепенно погашают кредит. Конкретные предложения, как этот механизм будет работать, появятся в ближайшее время. Минэкономразвития уже приступило к их подготовке, сообщил руководитель ведомства Максим Орешкин.

Главным помощником в нелегком деле наполнения бюджетной казны должен стать бизнес. Ему пообещали включить неналоговые платежи в Налоговый кодекс или закрепить в отдельном законе. Пока власти изучают оба варианта, но деловому сообществу интереснее второй сценарий. "Для нас важнее был бы отдельный закон, тогда все репрессивные налоговые меры не будут распространяться на неналоговые платежи, - заявил "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. - Если мы хотим разгрузить бизнес от уголовного и административного преследования, нужно выводить как можно больше норм из-под репрессивного преследования".

Бизнес-сообщество выступает за закрытый перечень оснований для проверок

Зато уже прорисовываются общие черты обновления контрольно-надзорной системы, и в этом вопросе между властью и бизнесом разногласий нет. "Мы предлагаем и будем вносить на обсуждение правительства в ближайшее время тяжелое решение для бюрократии, которое называется регуляторная гильотина. Установить законом требования по пересмотру всех устаревших норм и правил, которые были приняты до 2010 года - до того момента, пока не была внедрена процедура оценки регулирующего воздействия", - сказал министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Это позволит пересмотреть около двух миллионов нормативных актов, которые мешают работать предпринимателям.

В частности, бизнес выступает за закрытый перечень оснований для проверок. Пока перечень открыт, остаются возможности для его постоянного расширения, в итоге дополнительных оснований может оказаться больше указанных в списке, поясняет Катырин.

Существенное упрощение административных процедур ждет предпринимателей в сфере таможенного регулирования. Благодаря внедрению электронного документооборота уже в 2018 году Федеральная таможенная служба ускорит оформление при импорте товаров до двух часов, а при экспорте и вовсе до нескольких минут.

Физлицам пообещали снижение порога беспошлинного ввоза товаров по почте. Сейчас платежи не взимаются, если стоимость товара не превышает одной тысячи евро. Но поток таких посылок растет лавинообразно, поэтому порог будет снижаться до 200 евро. В этом году минфин намерен запустить эксперимент по взиманию таможенных платежей через "Почту России". Она будет заключать соглашения с торговыми интернет-платформами, через которые россияне заказывают товары, затем собирать платежи и перечислять их в бюджет. Если эксперимент окажется удачным, можно будет перейти в полномасштабному взиманию платежей в новом режиме, пояснил заместитель министра финансов Илья Трунин.