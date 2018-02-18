Под Ростовом два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-центре регионального управления МВД, на 47 километре автодороги Ростов-Волгодонск столкнулись ВАЗ-21150 и микроавтобус Hyundai County.

По предварительной информации, водитель отечественного легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, после чего произошла авария.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли, один пассажир 2012 года рождения получил травмы", - рассказали в ведомстве.

В момент столкновения в микроавтобусе находились три человека, но они не пострадали. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.