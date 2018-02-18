Челябинский школьник спас из огня двоих детей

В Челябинске произошел очередной пожар из-за детской шалости. Если бы не сосед-десятиклассник, виновники погибли бы в огне.

Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, вызов поступил вечером в субботу. Возгорание в четырехкомнатной квартире на шестом этаже многоэтажки пожарные ликвидировали за несколько минут, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

При выяснении обстоятельств стало известна причина: внуки 10 и 12 лет пришли в гости к бабушке и, когда та ушла в магазин, спичками подожгли кресло. Спасаясь от обильного дыма, мальчишки выбежали на балкон, начали звать на помощь.

В это время в гостях в соседней квартире находился десятиклассник. Он сказал ребятам, чтобы они взобрались на балконное ограждение и через перегородку перешагивали к нему на балкон. Сам он страховал их - придерживал за руки и одежду. Затем он с подругой одели спасенных в теплые вещи, вывели на улицу, куда уже приехала "скорая".

Дети спаслись, благодаря быстрому и правильному решению школьника, его личной ответственности и отваге, отмечают спасатели. Руководство пожарного гарнизона будет ходатайствовать о представлении десятиклассника к награде "За спасение погибавших".