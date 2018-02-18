В Екатеринбурге при пожаре погибли трое детей

В Екатеринбурге в квартире 12-этажного здания при пожаре погибли трое детей. Находившиеся в квартире взрослые госпитализированы с отравлением и в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, из горящей квартиры пожарные на руках вынесли пять человек, из них трое детей. Двое из них уже были мертвы, третий - пятилетний мальчик скончался в машине "скорой". Для оказания экстренной психологической помощи жителям на место пожара направлены психологи МЧС России.

- Сообщение о пожаре в полицию от наших коллег из МЧС поступило в 18.30, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - На место незамедлительно направили группу немедленного реагирования и следственную группу территориального ОВД. Огнеборцам пришлось взламывать дверь жилища, чтобы спасти людей. В итоге из квартиры вынесли троих взрослых и троих детей, надышавшихся угарным газом. Врачи сразу же приступили к их спасению. Взрослых откачать удалось, а детей нет. По предварительным данным, среди погибших два мальчика четырех и пять лет и двухлетняя девочка. Сотрудники уголовного розыска опрашивают жильцов дома, чтобы выяснить, какой образ жизни вела эта семья. Очаг возгорания находился на кухне, порядка 20 квадратных метров сгорело.

Как сообщили в прокуратуре, дети проживали в квартире с отцом и его сожительницей, которые в состоянии алкогольного опьянения и с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу. Вместе с ними госпитализировали в таком же состоянии их знакомую. В настоящее время выясняется, где мать детей.

По сообщению СК, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".