Уже в этом году "колумбайн-сообщества" начнут оперативно блокировать, не дожидаясь судебных решений. Поправки в законодательство, усиливающие защиту несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий, будут приняты в этом году, прогнозируют в Роскомнадзоре.

Уже до конца февраля ведомство сформирует предложения по защите от "колумбайн-сообществ", которые в последнее время стали активно распространяться в соцсетях. Они по аналогии с форумами, где склоняли детей к суициду, подталкивают подростков к поступкам, ценой которых может быть жизнь самих ребят и тех, кто их окружает.

"Тематика "колумбайн-сообществ" - пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков, действий суицидального характера, насилия над сверстниками. Необходимость их оперативной блокировки очевидна", - отметили "РГ" в ведомстве.

"В Роскомнадзоре сформирована рабочая группа по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты детей от противоправной информации. В нее входят практики-врачи и детские психологи, ученые - доктора психологических и медицинских наук", - рассказали в Роскомнадзоре.

Тематика "колумбайн-сообществ" - пропаганда в среде несовершеннолетних асоциальных поступков

Такая практика существует не первый год. Эксперты совместно с представителями Роскомнадзора в постоянном режиме ведут подготовку предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты детей от противоправной информации, согласно тем вызовам, которые возникают.

Предполагается, что до конца февраля рабочая группа сформулирует конкретные предложения по изменению норм законодательства для их дальнейшего обсуждения в вышестоящих органах власти, в том числе в Госдуме.

В конце января на заседании экспертной группы в Госдуме заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил за корректировку законодательства по защите детей от информации, способной негативно влиять на здоровье и психику детей, в том числе за повышение оперативности удаления запрещенного контента.

В Госдуме сейчас тоже разрабатываются поправки в законодательство, позволяющие оперативно блокировать такие ресурсы, рассказали в Роскомнадзоре.