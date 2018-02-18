Сборная звезд России обыграла звезд мира со счетом 125:124 в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, состоявшемся в питерском спорткомплексе "Юбилейный".

Как и год назад, в Сочи, Единая лига продемонстрировала, что готова проводить шоу по высшему разряду. В действе, которое происходило в "Юбилейном", все ингредиенты были соблюдены в необходимых пропорциях. За музыкальную составляющую отвечал суперпопулярный рэпер Баста. Юмор и смех звездному матчу обеспечил телеведущий Иван Ургант. Наконец, непосредственно шоу устроили сами баскетболисты.

И речь не только о конкурсах мастерства, в которых полностью доминировали игроки краснодарского "Локомотива-Кубани". Райан Брокхофф выиграл состязания трехочковых, а Фрэнк Элегар стал победителем конкурса на лучший бросок сверху. Баскетболисты, особенно из сборной мира, старались воплощать все свои самые смелые задумки на площадке. Так рождались умопомрачительные по сложности "данки" зенитовца Сергея Карасева, вколачивания Элегара после набросов Серхио Родригеса. Испанец еще только через пару секунд должен был отдать одну из своих виртуозных передач, а на его лице камеры уже выхватывали довольную улыбку.

Но самое главное, что была и нехарактерная для матчей такого формата интрига. В концовке, когда счет стал равным, по обе стороны куда-то вдруг исчезли улыбочки и шуточки, стало больше серьезных комбинаций, судьи все чаще начали фиксировать фолы. "Да, это шоу, но как тренер подметил для себя кое-какие вещи в действиях российских звезд", - поведал мне после игры главный тренер национальной сборной России Сергей Базаревич.

Российские звезды, весь матч удерживавшие преимущество в районе десяти очков, были очень близки к тому, чтобы упустить победу. Но француз Нандо Де Коло трехочковым броском не смог принести гостям победу. Зато он невольно сделал счастливой питерскую арену, с энтузиазмом воспринявшую новость о том, что зенитовец, любимец местной публики Сергей Карасев стал самым ценным игроком матча. Вряд ли у кого-то по этому мнению возникли сомнения. Все же Сергей набрал 29 очков, став самым результативным игроком матча. Большая заслуга российской команды заключается в том, что она на время буквально заставила немного забыть про форварда подмосковных "Химок" Алексея Шведа, который не смог доехать до города на Неве из-за обострившейся травмы голеностопа. В итоге российские звезды лишь в самом конце сумели преодолеть сопротивление соперника и дожать его к финальной сирене.

Самым ценным игроком Матча всех звезд стал Сергей Карасев, выступающий за питерский "Зенит"

Доволен остался и президент Единой лиги Сергей Кущенко, принявший участие в награждении команды победителей и лучшего игрока в матче, а потом уделивший несколько минут "Российской газете".

Санкт-Петербург, с вашей точки зрения, оправдал оказанное ему высокое доверие?

Сергей Кущенко: Да, это баскетбольный город. "Зенит" очень помог, баскетбольный город тоже. У нас получился своеобразный микс. Ну и сам матч получился, что бывает крайне редко. Концовка была на загляденье. При этом баскетболисты очень много играли именно для зрителей, чтобы им было интересно.

По сравнению с матчем в Сочи, состоявшемся в этом году, вы заметили какую-то положительную динамику?

Сергей Кущенко: Нет смысла сравнивать, где было лучше, где хуже. У каждого города есть свой стиль.

Какой эпизод матча вам запомнился больше всего?

Сергей Кущенко: Вы знаете, много было таких моментов. Я ведь сам участвовал в сценарии. Мы правильно настроили Басту. Правильно сделали представление игроков, которое провел Иван Ургант. У матча была динамика: быть может, в третьей четверти она слегка затухла, но потом вместе с интригой в матче она снова родилась.

Можете сказать, в каком городе пройдет Матч всех звезд в следующем году?

Сергей Кущенко: Это будет Москва.