Руководитель наших олимпийцев рассказал о главной задаче

Руководитель делегации "Олимпийские атлеты из России" в Пхенчхане, четырехкратный чемпион летних Игр по фехтованию на саблях Станислав Поздняков на экваторе главного спортивного форума четырехлетия подвел предварительные итоги для нашей сборной и рассказал о ее главной задаче.

Как оцените результаты наших выступлений после того, как половина Игр осталась позади?



Станислав Поздняков: На утро воскресенья было выиграно девять медалей. И это неплохой результат. На пьедестал поднимаются совсем молодые спортсмены, наше будущее. Особенно порадовали своими выступлениями лыжники. Например, Денис Спицов. Дорогого стоит, кода такой мэтр этого вида спорта, как норвежец Сундбю говорит про него: "Это восходящая звезда". Восхищен скелетонистом Никитой Трегубовым. В отсутствие чемпиона Сочи Саши Третьякова он в драматичной борьбе вырвал "серебро". Молодцы хоккеисты и хоккеистки. Конечно, поскорее хотелось бы восполнить пробел в главном столбце таблицы медалей и взять "золото". Здесь самая главная надежда - на девчонок-фигуристок.

Когда станет известно, сможет ли наша сборная пройти на церемонии закрытия Игр с национальным флагом?



Станислав Поздняков: 24 февраля, за день до завершения Олимпиады. Мы готовы к любому развитию событий. При положительном решении выйдем в форме с российскими цветами, она вовремя прибудет. Конечно, на этих Играх у нас не стоит задача занять первое место в общекомандном зачете. Главная цель - вернуться с флагом! Специальная рабочая группа Международного олимпийского комитета внимательно следит за тем, как мы выполняем особые правила поведения. И на российской прессе тоже большая ответственность. Не надо выдергивать из контекста слова, сказанные на эмоциях в микст-зоне, а потом выставлять их в заголовки. Так было после выигрыша бронзовой медали в шорт-треке нашим Семеном Елистратовым.

У нас есть спортсмены, получившие здесь серьезные травмы. Какие новости о состоянии их здоровья?



Станислав Поздняков: Самая тяжелая травма у сноубордиста Николая Олюнина, выступающего в борд-кроссе. Перелом голеностопа, в госпитале проведена операция одним из самых лучших местных специалистов в этом направлении хирургии. Как только врачи позволят, мы обязательно Николая навестим. Держим связь с его супругой, которая находится здесь, при необходимости окажем любую помощь. Горнолыжник Павел Трихичев серьезно повредил локоть на трассе скоростного спуска в суперкомбинации. Была маленькая надежда, что он сможет помочь сборной в предстоящем командном турнире, но медики рекомендовали спортсмену воздержаться от выступлений. Он уже отправился домой.

Встреча президента МОК Томаса Баха и наших спортсменов - это чья была инициатива?



Станислав Поздняков: Инициатива исходила от Баха. На Олимпиадах первое лицо МОК проводит встречи со спортсменами разных стран - это обычная практика. В Пхенчхане первой командой, с которой он сам захотел встретиться, оказалась наша. Потому что это самое сложное для Баха общение. Сильно в подробности не вдаюсь, но были к нему от ребят очень острые вопросы. В целом Томас Бах продемонстрировал стойкое желание перевернуть некую страницу в непростой истории с российскими спортсменами и идти дальше.

В соцсетях, на просторах интернета еще есть люди, которые пишут и говорят, что россияне зря поехали на Олимпиаду. Готовы им ответить?



Станислав Поздняков: Околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего. Все эти голоса льют воду на мельницу наших соперников. То, что происходит в соцсетях - далеко не все объективно. Я лично советую нашим спортсменам меньше это читать. А по поводу выступлений на Играх - да вы вспомните лица наших ребят в те моменты, когда они выигрывали медали! Какая буря эмоций! Надо только внимательно взглянуть на эти лица и уже не будет никаких сомнений - зачем мы здесь.