Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, а Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории

Хоккейная сборная России, уверенно обыграв за два дня Словению (8:2) и США (4:0), заняла первое место в своей группе. Таким образом, команда Олега Знарка избавлена от необходимости проводить дополнительный матч плей-офф и уже готовится к четвертьфиналу. Следующий соперник россиян станет известен во вторник.

Все на "шайбу"

Если вам кто-то попытается доказать, что американцам наплевать на этот хоккейный турнир, так как в нем не участвуют игроки НХЛ, то не верьте. Тому, что для них субботний матч против "Олимпийских атлетов из России", как официально называется на Играх наша команда, был совсем не рядовой, есть масса подтверждений.

Взять хотя бы трибуны, которые впервые на хоккее были битком. Да, наших болельщиков из Владивостока, Сахалина, Камчатки, Сибири, Хабаровска приехало немало. И поддерживали они команду здорово - ярко, громко, дружно. Но и звездно-полосатых флагов на трибунах оказалось не меньше. Американцев в Южной Корее много, а на Олимпиаде тем более - у них и делегация спортсменов самая большая, и в организации Игр, производстве той же телекартинки, задействованы сотни граждан США. И все, кто имел возможность, отправился в этот вечер на хоккей. Так что крики "Ю Эс Эй" (USA. - При. авт.) в хоккейном дворце Каннына звучали не менее громко, чем раскатистое "Россия".

Ажиотаж возник и в обычно полупустой ложе прессы. Желающих посмотреть игру оказалось так много, что когда они включили свои ноутбуки и телефоны, то не выдержала повышенной нагрузки сеть Wi-Fi. И до конца матча проблемы с Интернетом решить никто не смог. К слову, до сирены американцы досидели не все. Когда Ковальчук за 0,2 секунды до второго перерыва классным щелчком от синей линии сделал счет 3:0, многие покинули места и уже не вернулись. Выходя на улицу, они не скрывали разочарования.

Повышенный интерес публики сказался и на настроении самих хоккеистов. На льду с первых же минут пошла настоящая рубка. Силовые приемы, жесткие стыки, в которых не щадили никого. Двое американцев с ходу налетели на отнюдь не юного Дацюка, но Павел не дал себя в обиду. В концовке откровенно провоцировали Ковальчука, прекрасно зная, что тот парень горячий и может переборщить. Были и драки, особенно в конце второго периода, когда в рукопашной сошлись Прохоркин и Бурк. Но до массового побоища, к счастью, не дошло. Как признался потом Олег Знарок, тренеры постоянно призывали хоккеистов не поддаваться на провокации и в драки не лезть. И все закончилось мирно - игроки, как ни в чем ни бывало, пожали после сирены друг другу руки и спокойно разошлись по раздевалкам.

Звезды сошлись

Иногда все-таки полезно получить в профилактических целях по носу уже в самом начале большого пути, чтобы подкорректировать свое поведение и выбрать правильную дорогу. Теперь, оглядываясь назад на групповой этап, стартовое поражение от Словакии видится именно таким вот отрезвляющим щелчком, после которого команда изменилась капитально.

Уже на следующее утро после первого матча Олимпиады тренерский штаб полностью перетряхнул состав. В результате самая звездная и одновременно возрастная тройка Ковальчук - Дацюк - Мозякин перестала существовать. Ковальчук отправился к силовым нападающим - Андронову и Калинину. Дацюк занял место отправленного в запас Шипачева в качестве центрфорварда второго звена, чтобы пасовать молодым Гусеву и Капризову. Ну а Мозякин стал играть в тройке Николая Прохоркина то с Широковым, то с Барабановым. "У нас команда с таким подбором хоккеистов, что каждый может сыграть с каждым", - так вот лаконично объяснил эти глобальные рокировки главный тренер сборной Олег Знарок.

То, что кадровые решения были абсолютно правильными, показала первая же игра со словенцами, которых россияне попросту разорвали - 8:2. Шикарный матч провел Капризов, сделавший хет-трик. По-новому заиграл Ковальчук, у которого как будто крылья выросли - два гола и передача. В общем, сплошной позитив, после которого состав на игру с США остался уже неизменным.

Ковальчук отличился заброшенными шайбами на всех пяти Олимпиадах, в которых принял участие

Пожалуй, единственный вопрос вызывала фигура Николая Прохоркина. В поединке со Словенией он умудрился заработать показатель полезности "-2". Переводя с хоккейного языка на общечеловеческий, оба раза, когда российская сборная пропускала, Прохоркин был на площадке. А в тех восьми случаях, когда забивали наши, они справились и без Николая. С учетом того, что в запасе томился Вадим Шипачев - не самый последний центрфорвард в мире, у тренеров наверняка был соблазн поменять их местами. Но Прохоркину дали еще один шанс, и тот не подвел.

Уже после игры с американцами на вопрос, не боялся ли он угодить в запас, Николай ответил следующее: "Не опасался. Здесь каждый достоин играть. И если бы меня убрали из состава, значит, так было бы нужно. Но цифры "-2" в матче со словенцами, конечно, завели".

Именно "заведенный" Прохоркин открыл счет, использовав шикарную передачу Мозякина. Он же его удвоил, полностью реабилитировавшись за прошлый поединок. Ну а вторым героем вечера стал Илья Ковальчук. Два его отличных броска достигли цели, установив окончательный счет - 4:0, и стали историческими для нашего хоккея. Теперь именно Ковальчук является лучшим российским снайпером в истории Олимпиад. Он побил рекорд Павла Буре, забившего 11 шайб на зимних Играх. У Ильи теперь 13 точных бросков, причем отличался он на всех пяти Олимпиадах, в которых участвовал. Но тут не надо забывать и другое: Буре забросил свои шайбы на двух Олимпийских играх.

Дальше тяжелее

Победа над американцами принесла сразу три бонуса: первое место в группе, прямую путевку в четвертьфинал и лишний выходной день для российской команды. Следующий матч на турнире она проведет только в среду. И тренерский штаб мгновенно на это отреагировал, отменив вчера ледовое занятие и отправив игроков в тренажерный зал. После двух игр подряд перевести дух ребятам действительно будет нелишним.

А вот к какому именно сопернику предстоит готовиться - пока загадка полная. Групповой этап завершился вчера поздно вечером по корейскому времени, уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Дальше нам остается только ждать и наблюдать за другими командами, большинству из которых предстоит сыграть еще раз.

Напомним, формула мужского хоккейного турнира такова, что все 12 участников после группового этапа продолжают борьбу. Составляется общая таблица, в которой четыре лучшие команды, и в их числе обязательно победители всех групп, гарантируют себе участие в четвертьфинале. Остальные восемь сборных проводят дополнительный матч на вылет. Пятая команда из общей таблицы играет с 12-й, шестая - с 11-й, седьмая - с 10-й и восьмая - с девятой. Эти поединки состоятся во вторник, и именно тогда станет известен следующий соперник россиян. Кем бы он ни был, дальше начинается самое важное и сложное. Права на ошибку больше нет ни у кого, а до "золота" нужно сделать еще три шага, ни разу не споткнувшись.

А ну-ка, девушки

Сегодня в 15.10 по московскому времени на свой полуфинал выйдут российские девушки-хоккеистки. Их соперницами станут канадки. Сам по себе факт такого матча уже говорит о колоссальном успехе нашей женской команды. За всю историю Олимпиад выше пятого места она не поднималась никогда.

Групповой этап россиянки провели, прямо скажем, тяжело, проиграв все три матча - Канаде, США и Финляндии. Но здесь нужно понимать реалии женского хоккея, в котором две команды из Северной Америки пока просто на голову сильнее остальных. На любом турнире США и Канада между собой неизменно разыгрывают "золото", оставляя право другим командам биться за третье место на пьедестале.

Право выйти в полуфинал россиянки оспаривали с командой Швейцарии, которая выиграла все три своих матча в группе В. Более того, именно швейцарки на аналогичной стадии выбили Россию во время сочинской Олимпиады и стали тогда бронзовыми призерами. Реванш в Корее взят, причем впечатляющий. К середине встречи Швейцария вела 2:1, после чего россиянки вколотили в ворота соперниц аж пять шайб - победа 6:2.

Расписание четвертьфиналов

21 февраля, среда

10.40 (время везде московское) Россия - Словения/Норвегия

10.40 Швеция - Германия/Швейцария

15.10 Канада - Финляндия/Южная Корея

15.10 Чехия - США/Словакия