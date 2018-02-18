Трамп: ФБР отвлекалось на "русский след" и упустило стрелка из Флориды

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал поиски "русского следа" американскими спецслужбами и конгрессменами - на этот раз в контексте недавней трагедии во Флориде, где стрельба в школе унесла жизни 17 человек. По мнению американского главы, ФБР тратит все свои ресурсы на доказательства несуществующего сговора - в ущерб предотвращению реальных и очень серьезных преступлений.

"Очень печально, что Федеральное бюро расследований упустило все многочисленные сигналы, которые исходили от стрелка (19-летнего юноши Николаса Круза), - написал Трамп в своем микроблоге Twitter. - Это недопустимо. Они слишком много времени тратят на попытки доказать существование тайного заговора русских в отношении предвыборной кампании Трампа. Но никакого сговора нет". Хозяин Белого дома также призвал спецслужбы вернуться к своим основным обязанностям.

Напомним, что 19-летний молодой человек, исключенный из школы Паркленда за дисциплину, устроил там массовую бойню. Чтобы выманить учеников и учителей из классов, он спровоцировал пожарную тревогу. При этом ранее Крузу запретили появляться на территории учебного заведения, поскольку он угрожал своим одноклассникам. Более того, в социальных сетях он демонстрировал любовь к холодному оружию и даже выкладывать в сеть свои фотографии с оружейным арсеналом. Стрелка удалось задержать, он находится под следствием.