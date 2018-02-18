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Рубрика: В мире

В Иране разбился пассажирский самолет

Текст: Екатерина Забродина

Трагические новости приходят из Ирана. Там, по данным местного информагентства Tasnim, упал пассажирский лайнер. Как передает РИА Новости, на его борту находились 60 человек. Подробности авиапроисшествия пока неизвестны.

Сообщается лишь, что трагедия произошла в небе над центральной провинцией Исфахан. Самолет, вылетевший из столицы, по неизвестным причинам не долетел до места назначения - города Ясудж (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед). Ожидается, что в ближайшее время местное ведомство по чрезвычайным ситуациям обновит информацию.

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел крылом столб

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