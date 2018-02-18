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18.02.2018 14:50
Рубрика: В мире

В Испании число добровольных помощников полиции превысило 5 млн человек

Текст: Юрий Когалов

Число добровольцев, помогающих испанским правоохранительным органам, превысило 5 миллионов человек. Именно такое количество подписчиков имеют различные структуры министерства внутренних дел пиренейского королевства в социальных сетях.

Благодаря этой связи полиции и гражданской гвардии больше не нужно устанавливать камеры безопасности на каждом углу, чтобы заметить то или иное правонарушение. Испанцы сами снимают преступления на свои мобильные телефоны и пересылают их через различные приложения правоохранительным органам. Сообщают они и о подозрительных личностях - от торговцев наркотиками до потенциальных террористов. Помогают найти пропавших без вести или беглых преступников.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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К подобному сотрудничеству полиция и гражданская гвардия призывали граждан много лет, однако заработала эта "схема" только с приходом новых технологий, позволяющих сохранить анонимность озабоченного своей безопасностью человека.

По словам начальника отдела по связям с общественностью МВД Испании Хуана Хосе Эстебана, "технологии развиваются головокружительными темпами, и власти не могут оставаться в стороне от этого процесса, особенно, когда речь идет об обеспечении безопасности". "Благодаря новым каналам связи агенты могут более эффективно расследовать преступления", - отметил представитель министерства.

Отдельная платформа посвящена борьбе с терроризмом. Туда обеспокоенные граждане направляют информацию о социальных проблемах, возможных очагах радикализации, потенциальных террористах-смертниках. "Предоставленные сведения обрабатываются экспертами, при этом гражданам гарантируется конфиденциальность", - подчеркнул представитель разведывательного центра против терроризма и организованной преступности Хосе Луис Серрано.

Так, за семь дней, прошедших после атак, совершенных в августе 2017 года в Каталонии, поступило около 600 сообщений. Многие из них помогли решить возникшие в обществе проблемы, а в нескольких случаях привели даже к открытию новых уголовных дел.

В обмен на предоставляемую информацию стражи порядка делятся советами, как вести себя в той или иной экстремальной ситуации, обеспечить безопасность во время массовых мероприятий, каникул, отпусков.

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