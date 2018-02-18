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Рубрика: В мире

Забрали ночью

В Латвии задержан глава Центробанка республики
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Столичный выпуск №7499 (36)
Небывалый скандал разразился в Латвии, где в понедельник пройдет внеочередное заседание правительства. На нем обсудят ситуацию с задержанием главы Центрального банка республики Илмара Римшевича - опытного финансиста, занимавшего этот пост более 16 лет.
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Накануне в его доме и на рабочем месте прошли обыски, инициированные Бюро по борьбе с коррупцией. Как пишут СМИ, в это время Римшевич находился за границей. Срочно вернувшись на родину, он прямиком отправился в офис к следователям, где его допрашивали более восьми часов - примерно до двух ночи. После этого, как сообщают очевидцы, председателя Банка Латвии посадили в машину Бюро и увезли в неизвестном направлении. При этом в ведомстве уточнили, что по закону гражданина можно задержать на 48 часов, однако запрашивать дальнейший арест главы ЦБ там не намерены. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола в воскресенье не стала комментировать, в чем именно обвиняется 52-летний Илмар Римшевич, однако рекомендовала ему добровольно сложить полномочия на время разбирательства. Она также заявила, что ситуация не отразится на банковской системе страны.

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