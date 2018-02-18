Новости

Челябинский школьник спас из огня двоих детей 14:50
В Испании число добровольных помощников полиции превысило 5 млн человек 14:50
Быстроходные катера Балтфлота перебросили на берег технику 14:50
Шесть станций киевского метро закрыли из-за сообщений о бомбе 14:40
"Саратовские авиалинии" опровергли данные о медзаключении командира Ан-148 14:37
Тренер американцев отказался пожать руку Олегу Знарку 14:12
Перед тем как бросить мужа, Дженнифер Энистон позвонила Брэду Питту 14:05
В марте состоится мотопробег "Русские Балканы" 14:00
В США производитель контента для Sputnik зарегистрировался иноагентом 13:55
В Карелии гонщики из 13 стран стартовали в ралли-рейдах 13:53
МИД Болгарии осудил марш неонацистов в Софии 13:50
Путин выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета 13:46
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены 13:35
На Ставрополье два человека погибли при пожаре 13:20
Посольство: Предварительно, россиян не было на борту иранского самолета 13:15
В Калуге столкнулись бензовоз и поезд 13:15
В Ангарске из-за прорыва трубы с кипятком погибли пенсионеры 12:55
В приморском сафари-парке поселилась спасенная от истощения выдра 12:50
Омский хоровод попал в Книгу рекордов России 12:45
С 23 по 25 февраля парковка в Москве будет бесплатной 12:01
Снегопад отразился на работе аэропортов столицы 12:00
В Канаде самолет загорелся в воздухе 11:57
Елена Вяльбе расплакалась от счастья после "серебра" в эстафете 11:53
В Волгограде два человека погибли в ДТП с грузовиками 11:50
Под Ростовом два человека погибли в ДТП с микроавтобусом 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
18.02.2018 14:00
Рубрика: В мире

В марте состоится мотопробег "Русские Балканы"

Текст: Александр Борисов (Белград)

Российские граждане, увлекающиеся историей, предпочитающие активной отдых и передвижение на мотоциклах, имеют уникальную возможность принять участие в проекте "Русские Балканы". С 19 по 28 марта 2018 года по дорогам Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины пройдет паломничество "Русские Балканы", которое "ставит своей задачей изучение исторического наследия Российской Империи и Православия на Балканах". Этот маршрут "повторяет паломнические пути далекого прошлого с остановками в древних центрах православия - монастырях и храмах, куда в дар доставляются иконы Русских Святых Угодников".

"Паломничество "Русские Балканы", как и все предыдущие маршруты многолетнего проекта "Русская Дорога", обращено к малоизученным страницам прошлого и ставит своей основной целью популяризацию забытых или малоизвестных Святых Православного мира и поиском мест, неразрывно связанных с Русской историей", - подчеркивают в Федерации мототуризма России.

"Ночные волки" организовали экспедицию в Киргизию

По оценкам экспертов, Балканы и, в частности, Сербия являются привлекательными не только для российских туристов, но и бизнес-сообщества. Это было констатировано накануне в Сочи в ходе заседания 16-го Межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где нашу сторону представляет вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества, - отметил Рогозин. - Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе. Символично, что именно здесь, в Сочи, пять лет назад президентами двух стран была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией".

Напомним, что 23 февраля исполняется 180 лет с даты установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут как в Москве, так и Белграде.

Главное сегодня

На Курской АЭС произошла авария
Косачев прокомментировал доклад Мюллера о "российском вмешательстве"
В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел крылом столб
Израиль поразил шесть объектов в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса
Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море