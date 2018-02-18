В марте состоится мотопробег "Русские Балканы"

Российские граждане, увлекающиеся историей, предпочитающие активной отдых и передвижение на мотоциклах, имеют уникальную возможность принять участие в проекте "Русские Балканы". С 19 по 28 марта 2018 года по дорогам Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины пройдет паломничество "Русские Балканы", которое "ставит своей задачей изучение исторического наследия Российской Империи и Православия на Балканах". Этот маршрут "повторяет паломнические пути далекого прошлого с остановками в древних центрах православия - монастырях и храмах, куда в дар доставляются иконы Русских Святых Угодников".

"Паломничество "Русские Балканы", как и все предыдущие маршруты многолетнего проекта "Русская Дорога", обращено к малоизученным страницам прошлого и ставит своей основной целью популяризацию забытых или малоизвестных Святых Православного мира и поиском мест, неразрывно связанных с Русской историей", - подчеркивают в Федерации мототуризма России.

По оценкам экспертов, Балканы и, в частности, Сербия являются привлекательными не только для российских туристов, но и бизнес-сообщества. Это было констатировано накануне в Сочи в ходе заседания 16-го Межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где нашу сторону представляет вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества, - отметил Рогозин. - Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе. Символично, что именно здесь, в Сочи, пять лет назад президентами двух стран была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией".

Напомним, что 23 февраля исполняется 180 лет с даты установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут как в Москве, так и Белграде.