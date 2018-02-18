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18.02.2018 11:00
Рубрика: Общество

В США рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов

Текст: Оксана Грибанова

Канадский музыкант и продюсер Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, в своем новом клипе God's Plan раздал американцам почти 997 тысяч долларов, передает Variety.

Фото: Depositphotos
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Видео было опубликовано на YouTube-канале 31-летнего исполнителя.

- Бюджет ролика составил 996 тысяч 631 доллар и 90 центов. Мы все это отдали. Не говорите лейблу, - сказал исполнитель в начале клипа.

Сообщается, что Дрейк отдал 50 тысяч долларов студенту из Университета Майами. Еще столько же он пожертвовал молодежному центру. 20 тысяч долларов были отданы сотрудникам пожарной службы, еще десять тысяч - музыкальной школе.

Кроме того, пачки наличных получили и другие случайные прохожие. Дрейк также оплатил счета в супермаркете тем, кто там оказался в момент съемок.

Исполнитель отметил, что акция стала "самым важным делом в его карьере".

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