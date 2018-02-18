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Рубрика: В мире

Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море

Эскадренный миноносец военно-морских сил США Carney в субботу вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся там американскому эсминцу Ross. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

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"Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы. В документе отмечается, что данное решение "было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо".

Carney оснащен системой ПРО Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Эсминец может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R.

В последний раз сразу два корабля ВМС США находились в Черном море во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле прошлого года.

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