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Рубрика: Экономика

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Зарубежных гостей отпугнул курс рубля
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)
В прошлом году почти все приграничные направления продемонстрировали спад по числу поездок в Россию, и иногда довольно существенный. В минус в среднем на 20 процентов ушел турпоток из Финляндии, Польши, Латвии и Монголии.
Увидеть Москву и другие города России иностранному туристу становится все дороже. Фото: depositphotos.com Увидеть Москву и другие города России иностранному туристу становится все дороже. Фото: depositphotos.com
Увидеть Москву и другие города России иностранному туристу становится все дороже. Фото: depositphotos.com

Эксперты считают, что иностранных туристов отпугнул окрепший рубль. В предыдущие годы популярность нашей страны росла в основном за счет девальвации национальной валюты. Теперь же ее рост стал причиной подорожания поездок в Россию и роста трат на пребывание внутри страны. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, нет ничего удивительного в том, что эта зависимость в первую очередь сказалась на приграничном туризме, который практически целиком представляет собой шопинг и коммерцию. "Львиная доля финского турпотока относится к личным закупкам в приграничных областях России. Это касается и Польши, жители которой совершают много коротких приграничных поездок в соседнюю Калининградскую область с теми же целями", - пояснила она.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Впрочем, общие цифры въезда вышли даже с небольшим приростом. По данным пограничной службы ФСБ, в 2017 году иностранцы приезжали в Россию 32 миллиона раз, что почти на два процента больше, чем годом ранее. Лидером в очередной раз стала Украина (9,8 миллиона поездок). Далее идут Казахстан (4,1 миллиона) и Узбекистан (2,4 миллиона). Четвертую строчку занимает Китай. Россию посетило 1,8 миллиона граждан этой страны, причем большинство из них указали в качестве цели визита именно "туризм". Правда, сторонние наблюдатели сомневаются, что все это "классические" путешественники, которые едут знакомиться именно с нашими достопримечательностями. Среди жителей Китая распространены поездки в приграничные российские территории для личных закупок и предпринимательства.

При этом поставщики "настоящих" туристов оказались за пределами ТОП-10 рейтинга. Это Франция, Италия, Великобритания, Испания, Япония и Иран. Граждане этих стран практически всегда приезжают в Россию исключительно с экскурсионно-познавательными целями. И этот турпоток стабильно растет, начиная с 2013 года.

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