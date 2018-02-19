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19.02.2018 22:50
Рубрика: Спорт

Аршавин прокомментировал уголовное дело против своей жены

Текст: Артур Нанян

Бывший капитан сборной России по футболу, ныне игрок казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин уверен, что уголовное дело против его жены Алисы "притянуто за уши и сфальсифицировано". Слова Аршавина приводит Russia Today.

Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по трем статьям в отношении супруги Аршавина, которая угрожала модели Ольге Семеновой "отрезать пальцы". Жене известного футболиста не понравилась появившаяся в интернете видеозапись, на которой Аршавин запечатлен с Семеновой в ресторане. По словам Аршавина, он не понимает, за что его жену могут преследовать.

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"Она всегда являлась добропорядочным гражданином. Готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю дело сфальсифицированным. Оно должно быть прекращено. Это провокация", - уверен Андрей.

Напоследок Аршавин извинился перед своей женой, ее детьми и мамой. "Конечно, моему поведению нет оправдания. Извиняюсь за те неудобства, которые принес нашей семье".

Напомним, что в октябре прошлого года жена Аршавина подала на развод. Но чуть позже она передумала и вернулась к Андрею.

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