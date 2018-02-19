Центробанк опустил курс евро ниже 70 рублей

Официальный курс евро к рублю, который установил Банк России на 20 февраля, снизился на 74,7 копейки - до 69,9 рубля. Об этом сообщил регулятор на своем сайте. При этом курс доллара к рублю снизился на 1,16 копейки - до 56,34 рубля.

Российской валюте оказывает поддержку нефтяная динамика. В частности, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures, на 13.00 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла более чем на полпроцента - до 65,16 доллара за баррель. При этом стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась почти на процент - до 62,08 доллара за баррель.