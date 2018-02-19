Глава МИД Сербии: Запад испугался "Великой Албании"

Европейский Союз и Запад "спрятали голову в песок", испугавшись "великоалбанской политики". Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Политик при этом осудил заявления албанского премьер-министра Эди Рамы, сделанные тем накануне в Приштине.

"Рама буквально сказал, что Албания и Косово - это одно государство с единым президентом, совместной внешней и оборонной политикой. И никто его не критикует", - цитирует Дачича сербское агентство "Танюг".

Местные эксперты отмечают, что албанский премьер, по сути, озвучил тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они, и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции.

Напомним, Эди Рама заявил, что в будущем Косово и Албания будут иметь единую внешнюю политику и руководство.

"И дипломатическое представительство станет единым, а почему бы тогда не иметь нам одного президента - символа национального единства и национальной политики в области безопасности", - заявил глава албанского кабинета министров, добавив, что "сейчас это кажется нереальным, но этот сон осуществим в будущем".

Идея Рамы нашла поддержку и у албанского принца Леки, предложившего себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, Лека заявил: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".