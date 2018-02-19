Кто выиграет и кто проиграет от легализации параллельного импорта

Все чаще звучат разговоры о том, нужна ли легализация параллельного импорта или должен сохраняться существующий запрет. Споры идут на самом высоком уровне с вовлечением большого количества игроков рынка и профильных ведомств.

Говоря простыми словами, параллельный импорт - это ввоз товаров на территорию страны организациями без разрешения правообладателя. Обычно он происходит одновременно с импортом уполномоченных партнеров. В первую очередь рассматривается возможность изменения правил в отношении медицинского оборудования и лекарственных препаратов, автозапчастей.

Сторонники легализации параллельного импорта прежде всего выдвигают аргумент развития конкуренции - чем больше импортеров, тем ниже цены.

Другим предполагаемым благоприятным последствием должно стать расширение товарного ассортимента, представленного в стране. Не секрет, что многие марки сегодня не завозят товары в Россию, считая рынок недостаточно объемным и интересным. В случае же разрешения параллельного импорта предприниматели смогут ввозить различные товары небольшими партиями.

В последнее время к этому иногда добавляют третий аргумент - возможность обхода санкций.

Легализация параллельного импорта - это, по сути, ящик Пандоры, возможность для любого юридического лица завозить в Россию товар известных брендов из любой точки мира без необходимости согласования с правообладателем. Последний никак не сможет повлиять на ситуацию. Кому выгодна легализация? Прежде всего предпринимателям, которые занимаются перепродажей автозапчастей - этот рынок уже сейчас оценивается в несколько миллиардов долларов.

В случае разрешения параллельного импорта мы получим рынок, полный контрафакта. При этом, например, в разных странах разные требования к одному и тому же виду продукции да и сами товары разнятся в зависимости от страны сбыта. Отсутствие контроля над перемещениями брендовых товаров приведет к огромному потоку ввозимых в страну подделок, что не только незаконно, но и очень опасно для рынков медицинского оборудования, лекарственных препаратов, детских товаров и сложной электроники.

Сторонники свободного импорта говорят о снижении цен, противники опасаются потока опасных подделок

Действующий сегодня запрет на параллельный импорт предполагает, что правообладатель дает полномочия определенным организациям на импорт продукции его бренда на территорию страны. В случае ввоза продукции неуполномоченным импортером под определенным товарным знаком, внесенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, таможенные службы уведомляют правообладателя, который дает или не дает разрешение на импорт.

Почему некоторые компании так стремятся к легализации параллельного импорта? Дело в том, что крупные международные бренды ведут разную политику ценообразования в зависимости от страны. Это связано с огромным количеством факторов: экономическим положением государства, развитостью сегмента рынка и т.д. Из-за этого схожий товар одного бренда может отличаться по цене в разных странах. Например, iPhone X в Дубае стоит 65 тысяч рублей (в переводе местной валюты по курсу ЦБ РФ), в России - более 80 тысяч. Предприимчивые бизнесмены привозят нелегально такой товар под видом товара для личного использования, а по факту коммерческую партию в Россию, не платя никаких пошлин и ввозного НДС. Такой бизнес называется "челночный".

Другим популярным каналом ввоза такой продукции сегодня является трансграничная интернет-торговля. По факту, покупки в зарубежных интернет-магазинах представляют собой не что иное, как легальный параллельный импорт - через почтовые отправления под видом брендовой продукции в нашу страну поступают десятки тысяч контрафактных товаров. Сегодня кроссбордер демонстрирует нам будущее в случае отмены запрета на параллельный импорт.

Самое печальное, что предпринимателям сегодня совершенно невыгодно развивать бизнес в России, вкладываясь в нашу инфраструктуру. Достаточно иметь склад в Китае или приграничных государствах и онлайн-витрину, чтобы продавать товары российским потребителям. При такой торговле отсутствует какой-либо контроль над сертификацией безопасности и качества, не исполняются гарантийные обязательства, не соблюдается закон "О защите прав потребителей".

Если в корне не изменить существующую ситуацию и, более того, отменить запрет на параллельный импорт, то одним из важных последствий станет утрата нашей страной инвестиционной привлекательности и снижение объема инвестиций в бизнес в России. Что касается снижения цен, то его можно добиться и другими методами, например созданием условий для локализации производства в России.