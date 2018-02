Только что у группы вышел новый альбом - "ВостокХсеверозапад". Обозреватель "РГ" разыскал Илью Лагутенко в США, где тот находится в большом гастрольном туре. Начали мы беседу почти как тамошние ковбои - не с музыки, а именно с денег...

Как вам понравились новые купюры в 2000 рублей? Ведь вы, можно сказать, ее соавтор - "Владивосток-2000"?

Илья Лагутенко: Песня появилась больше 20 лет назад и описывала не самые радостные реалии Владивостока 90-х. Тогда я полагал, что она может быть интересна лишь небольшому количеству моих друзей и местным жителям, а вышло так, что песня "превратилась" в купюру. Но особой моей заслуги в этом нет, потому что перед тем, как на 2000-рублевке появилось изображение Владивостока и моста, состоялось голосование, проводимое Центробанком...

"Мумий Тролль" уже не раз делал перезагрузку творчества. На диске "ВостокХсеверозапад" - небывалое стилистическое разнообразие. "Отв. за романтику" - наследует традициям "новой волны", у трека "Планы" - гитарная блюзовая основа, а "Ой" - почти электронная танцевальная музыка, за которую вас будут обвинять и в "попсовости"... Не страшно было так рисковать?

Илья Лагутенко: Да, альбом получился точно не в тренде сегодняшних модных звучаний. Но при этом он очень "мумий-тролльный" или "мумий-тронутый" - классика нашего подхода к песням. А про песню "Ой"? Есть особый шарм в том, чтобы терпеливо идти навстречу неизведанному и плохо понимаемому. Я сам такой слушатель, мне нравится обогащать собственные знания через познавание других культур, в том числе и через современные поп-жанры.

Первые презентации нового диска проходят в США, где вы в последние годы живете, да и бываете, наверное, чаще, чем на родине. Решили начать карьеру группы "с чистого листа"?

Илья Лагутенко: Не совсем так: в США мы привезли юбилейную программу "Морская.20" - к 20-летию наших пластинок "Морская" и "Икра". Мы показали эту программу уже по несколько раз в Москве и других городах России. За границей мы включаем в программу песни на английском и местных языках. В Японии были песни на японском. Это желание найти лучшее взаимопонимание.

Как повлияли на ваш тур очередные санкции США против России и о чем обычно спрашивают американские поклонники?

Илья Лагутенко: Я всегда говорю, что народная "культурная дипломатия" намного сильнее политических лозунгов и экономических санкций. А музыка как была универсальным языком, объединяющим людей разных континентов, так им и остается. По крайней мере наши концерты - это иногда единственное светлое, что остается людям в жизни. Это мне многие наши слушатели рассказывали.

Были ли вы на церемонии "Грэмми"? Разобрались ли в современных музыкальных тенденциях, в том, какое место в мировой шоу-индустрии у "Мумий Тролля"?

Илья Лагутенко: Приглашения я получаю от управляющих комитетом "Грэмми". Это те же люди, что помогают мне подбирать достойный контент для нашего фестиваля V-ROX во Владивостоке и Far From Moscow в Лос-Анджелесе. Но в этом году я выбрал две другие церемонии, проходившие в то же время. Побывал в Сочи на открытии Гастрономического фестиваля "ИКРА", что символично в год юбилея альбома. А еще - присутствовал в зале во время выхода фильма "SOS матросу!" на большой экран (художественная лента, которую музыканты группы сняли во время плавания на паруснике. - Прим. Ред.). Ну, а что касается шоу-индустрии, то я предпочитаю быть благодарным слушателем, а не разбирать под лупой модные тренды. C одинаковым удовольствием могу за один вечер прослушать Бартока и Рахманинова, Армстронга и Джеймса Ласта, новые альбомы "Аквариума" и Young Thug... А каково место "Мумий Тролля"? Помогать балансу музыкального мира! Защищать молодых и чувствовать ветеранов.

Первый альбом "Морская" вы начинали писать и репетировать, еще живя в Англии, большую часть карьеры провели на родине в России, а теперь покоряете шоу-бизнес США. Как пребывание в каждой из этих стран меняло ваши привычки, менталитет, образ жизни и мыслей?

Илья Лагутенко: Лондон всегда был и остается главным по музыке и всем модным трендам в европейской части мира, а в Лос-Анджелесе находятся все офисы крупнейших мировых агентств по международным гастролям.

Моей целью всегда было научиться и понять эту систему взаимодействия с креативной индустрией. Этому нельзя научиться в школе или каких-нибудь курсах. Это определенные установки "в головах", которые потом распространяются на другие сферы жизни, рабочей этики и так далее...

Но мне всегда виделось, что у Владивостока есть потенциал стать точкой взаимопонимания и взаимодействия между Россией, Востоком и Западом, как бы амбициозно это не звучало! Вы можете подумать, что я сумасшедший, но как раз музыкальная индустрия могла бы стать первой такой экспериментальной отправкой точкой!