На борту круизного лайнера в Австралии произошла массовая драка

В Австралии с круизного судна Carnival Cruise Line сняли 23 пассажиров после серии скандалов с их участием, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Нового Южного Уэльса.

Очевидцу удалось снять на мобильный телефон момент, когда полицейские выводят с судна зачинщиков массовой драки. Также видно, как сотрудники службы безопасности пинают нескольких пассажиров, лежащих на полу. Представители компании-оператора заявили, что высадили "большую семейную группу, которая была вовлечена в провокации на борту судна.

"Наша команда безопасности в нескольких случаях отреагировала на крайне недисциплинированное поведение этих гостей, - говорится в заявлении. - Ссора в ночном клубе началась, когда эта группа физически атаковала других гостей".

По данным полиции, драка на круизном лайнере началась рано утром в пятницу, когда корабль находился примерно в 220 километрах от залива Джервис. Сотрудники службы безопасности вмешались и задержали мужчин, пояснили источники в органах правопорядка.

"Около 13:30 в пятницу шесть человек и трое подростков были вывезены с корабля в заливе Твофорд Бэй, - говорится в заявлении полиции. - Еще 14 пассажиров, включая женщин и детей, также покинули судно. Группа была доставлена в Канберру". Их имена и национальность не уточняются.

Остальные пассажиры в субботу прибыли в Мельбурн после 10-дневного круиза, который проходил в южной части Тихого океана. На борту судна находились 2100 пассажиров. В полиции не стали уточнять, из-за чего началась драка, сколько человек пострадали и кому предъявлены обвинения. И полиция, и круизная компания проводят собственные расследования случившегося.

Пассажир Келли Петерсон сообщила радиостанции 3AW, что на борту судна было много раненых. "Повсюду были люди с разбитыми головами, руками и повязками", - рассказала женщина.

"Они (зачинщики драки) искали любые неприятности с того момента, как попали на корабль, - добавила Петерсон, - Пять из них в один момент окружили моего мужа. Дети испугались. Нам было страшно передвигаться".

Другой пассажир, Джарра Болильто, сказал: "Они (члены семейной группы) блуждали по палубе, просто цепляясь к любому австралийцу, которого они встречали на своем пути".

Некоторые из пассажиров заявили, что будут добиваться от круизной компании полного возмещения стоимости этого "адского" путешествия. В свою очередь представители круизной компании дали понять, что предложат пассажирам скидку в 25 процентов на будущие круизы "в качестве жеста доброй воли".