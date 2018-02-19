На воротах посольства Польши в Израиле нарисовали свастику

Неизвестные черным маркером нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Тель-Авиве. Также вандалы оставили надписи на английском языке с оскорблениями в адрес поляков и обвинениями в убийствах.

"По данному инциденту началось расследование. Мы собираем показания для выявления правонарушителей", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы израильской полиции.

Напомним, в минувшую субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.