"Настали темные времена". Нововведения Google разозлили интернет

В конце минувшей недели поиск Google по картинкам лишился одной из функций. Теперь пользователи не могут открыть картинку в полном размере - кнопка, которая позволяла это сделать, отсутствует.

Отказ от этой возможности стал результатом соглашения между Google и компанией Getty Images, которая потребовала убрать кнопку открытия полноразмерных изображений из поиска по картинкам. В Getty Images считают, что такой шаг поможет избежать кражи изображений, которые защищены авторским правом.

Вместо открытия полноразмерной картинки теперь предлагается посетить страницу и найти изображение там.

Пользователи Google выразили свое недовольство нововведениями. "Настали темные времена. Теперь даже картинки из гугла нельзя открывать полноформатно", - написал один из них.

Из гугла утром неожиданно произошел выпил функции, которая позволяла найти все размеры одной картинки в интернете. (Когда жмешь на размер самой картинки).

Сммщики всего мира, я скорблю вместе с вами https://t.co/Ewf9qplUxi — BODYA (@THEBODYABODYA) 16 февраля 2018 г.

Правда, по словам пользователей, открыть изображения в полном размере все равно можно. Для этого нужно кликнуть по предпросмотру правой кнопкой мыши, а затем выбрать пункт меню "Открыть картинку в новой вкладке".