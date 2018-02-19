"Настали темные времена". Нововведения Google разозлили интернет

19.02.2018, 13:08 Текст: Антон Благовещенский

В конце минувшей недели поиск Google по картинкам лишился одной из функций. Теперь пользователи не могут открыть картинку в полном размере - кнопка, которая позволяла это сделать, отсутствует.

Отказ от этой возможности стал результатом соглашения между Google и компанией Getty Images, которая потребовала убрать кнопку открытия полноразмерных изображений из поиска по картинкам. В Getty Images считают, что такой шаг поможет избежать кражи изображений, которые защищены авторским правом.

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Вместо открытия полноразмерной картинки теперь предлагается посетить страницу и найти изображение там.

Пользователи Google выразили свое недовольство нововведениями. "Настали темные времена. Теперь даже картинки из гугла нельзя открывать полноформатно", - написал один из них.

Правда, по словам пользователей, открыть изображения в полном размере все равно можно. Для этого нужно кликнуть по предпросмотру правой кнопкой мыши, а затем выбрать пункт меню "Открыть картинку в новой вкладке".

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