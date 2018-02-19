Подросток в наушниках погиб под колесами электрички в Подмосковье

В Московской области электричка насмерть сбила подростка, попытавшегося перейти железную дорогу в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"По предварительной информации, на станции Михнево Павелецкого направления электропоездом сообщением Москва - Кашира смертельно травмирован несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту проводится проверка.

Представитель ММСУТ СК Елена Марковская сообщила, что подросток в воскресенье примерно в 19:52 шел по путям в наушниках. "Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось", - сказала она. Марковская отметила, что начата доследственная проверка.