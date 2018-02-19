Предприятия смогут бесплатно провести аудит своей безопасности

Внедрить систему "Электронный инспектор" в ближайшее время планирует Ростехнадзор. Собственники и эксплуатанты опасных производственных объектов получат возможность в "личном кабинете" пройти предварительную проверку соблюдения правил безопасности.

Программный комплекс, база которого будет содержать все необходимые требования к производственным объектам, в автоматическом режиме проанализирует данные, поступившие от предприятий, и сформирует перечень возможных нарушений. Система выдаст информацию о санкциях, которые могут быть применены в случае выявления таких нарушений реальным инспектором.

Это, кстати, не единственная система, которая предполагает контроль безопасности в отсутствие инспектора. Ростехнадзор также внедряет динамическую модель надзора на основе дистанционного мониторинга за работой предприятий. Информация о критических для безопасности значениях технологических процессов, которая выводится на пульты диспетчеров, дублируется и в Ростехнадзор. Таким образом, спрогнозировать аварию или предотвратить ее можно быстрее

Дистанционный мониторинг позволяет убрать так называемый человеческий фактор из процесса контроля за безопасностью объектов. Службы производственного контроля далеко не всегда работают эффективно, отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. Многие организации пытаются скрыть инциденты и аварии.

Сейчас идут тестовые испытания и доработка применения этой системы в различных отраслях. Кроме того, Ростехнадзор предлагает изменить правовое регулирование деятельности службы производственного контроля.

Получение данных напрямую с предприятия позволяет создать реалистичную картину происходящего, несмотря на попытки сотрудников, отвечающих за безопасность, формально соблюсти все требования Ростехнадзора. Алешин обратил внимание, что в последнее время растет число поддельных экспертиз промышленной безопасности. Оперативный мониторинг позволит выявить риски, даже если "на бумаге" предприятие выглядит идеальным.

По статистике, из-за человеческого фактора происходит 80 процентов смертельных случаев, в реальности - все 100

Также бизнес-сообщество прорабатывает вопрос возвращения Ростехнадзору функции по утверждению заключений экспертиз промышленной безопасности в отношении объектов I и II классов опасности.

Ростехнадзор последние годы неуклонно снижает количество плановых выездных проверок. Начиная с 2013 года их число сократилось в четыре раза - на 75 процентов. "Проведенная в 2014 году классификация опасных промышленных объектов позволила сосредоточить внимание на наиболее опасных направлениях и объектах", - отметил Алексей Алешин. Цель такого подхода: сократить нагрузку на бизнес и минимизировать прямое общение инспекторов с поднадзорными организациями.

При этом снижение количества проверок не сказывается на результатах этой работы. За 7 лет смертность в результате аварий на опасных объектах снизилась более чем в четыре раза. По статистике, из-за человеческого фактора происходит 80 процентов смертельных случаев. Но на самом деле за каждым смертельным случаем на производстве прослеживается человеческий фактор. Даже если речь идет об отказе техники, то это лишь свидетельствует о том, что определенные люди не позаботились о ее исправности, констатирует Алексей Алешин.

При этом остается высоким количество нарушений обязательных требований. В прошлом году их было свыше миллиона. 2151 раз приостанавливалась деятельность предприятий в связи с выявлением грубых нарушений, влекущих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. "Это означает, что мы предотвратили более двух тысяч аварий, которые могли повлечь, в том числе, гибель людей", - подчеркнул глава Ростехнадзора.