Путин поручил подумать над сокращением срока службы вертолетов

Глава государства поручил утвердить план развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК на период 2018−2019 годов, предусмотрев показатель доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме продукции.
Минтрансу глава государства указал рассмотреть вопросы, касающиеся сокращения максимального срока эксплуатации вертолетной техники для пассажирских перевозок и оказания содействия при проведении сертификации гражданской вертолетной техники в иностранных государствах.
Правительственная комиссия по импортозамещению должна получить полномочия по координации деятельности органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием, связанной с осуществлением закупок продукции гражданского назначения организаций ОПК при реализации крупных инвестпроектов и программ.
Также нужно законодательно прописать право правительства утверждать номенклатуру и определять размер доли производимой организациями ОПК продукции гражданского назначения, подлежащей закупке государственными и муниципальными заказчиками, госкорпорациями и компаниями с госучастием.
Еще следует снизить для организаций ОПК минимальный объем вложений в инвестпроект, реализуемый в соответствии со специальным инвестконтрактом, в целях получения статуса единственного поставщика. И отменить для них ограничения по количеству продукции гражданского назначения, которая может поставляться единственным поставщиком при реализации специального инвестконтракта.
Глава государства поручил при необходимости принять решения по кооперации организаций ОПК с третьими лицами путем использования закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при производстве продукции гражданского назначения; по упрощению для организаций ОПК процедур закупок в целях обеспечения производства продукции гражданского назначения; по увеличению объема госсредств на софинансирование затрат ОПК на НИОКР, связанных с производством гражданской продукции; по увеличению объема средств госказны на субсидирование ставок по кредитам, полученным организациями ОПК на проекты по производству продукции гражданского назначения, и лизинговым платежам; по предоставлению господдержки в целях стимулирования спроса на речные и морские суда, производимые организациями ОПК, с использованием механизмов лизинга; по применению в приоритетном порядке продукции гражданского назначения, произведенной ОПК, при строительстве, модернизации, реконструкции промышленных объектов и медицинских организаций, которые осуществляются при господдержке; по механизму и формам получения работниками организаций ОПК части прибыли от реализации гражданской продукции; по корректировке системы ключевых показателей эффективности для организаций ОПК, предусматривающей возможность удержания в полном объеме премий и иных поощрительных выплат руководству в случае недостижения установленных значений по производству продукции гражданского назначения.