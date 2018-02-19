Путин поручил подумать над сокращением срока службы вертолетов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Глава государства поручил утвердить план развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК на период 2018−2019 годов, предусмотрев показатель доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме продукции.

Минтрансу глава государства указал рассмотреть вопросы, касающиеся сокращения максимального срока эксплуатации вертолетной техники для пассажирских перевозок и оказания содействия при проведении сертификации гражданской вертолетной техники в иностранных государствах.

Правительственная комиссия по импортозамещению должна получить полномочия по координации деятельности органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием, связанной с осуществлением закупок продукции гражданского назначения организаций ОПК при реализации крупных инвестпроектов и программ.

Также нужно законодательно прописать право правительства утверждать номенклатуру и определять размер доли производимой организациями ОПК продукции гражданского назначения, подлежащей закупке государственными и муниципальными заказчиками, госкорпорациями и компаниями с госучастием.

Еще следует снизить для организаций ОПК минимальный объем вложений в инвестпроект, реализуемый в соответствии со специальным инвестконтрактом, в целях получения статуса единственного поставщика. И отменить для них ограничения по количеству продукции гражданского назначения, которая может поставляться единственным поставщиком при реализации специального инвестконтракта.

Глава государства поручил при необходимости принять решения по кооперации организаций ОПК с третьими лицами путем использования закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при производстве продукции гражданского назначения; по упрощению для организаций ОПК процедур закупок в целях обеспечения производства продукции гражданского назначения; по увеличению объема госсредств на софинансирование затрат ОПК на НИОКР, связанных с производством гражданской продукции; по увеличению объема средств госказны на субсидирование ставок по кредитам, полученным организациями ОПК на проекты по производству продукции гражданского назначения, и лизинговым платежам; по предоставлению господдержки в целях стимулирования спроса на речные и морские суда, производимые организациями ОПК, с использованием механизмов лизинга; по применению в приоритетном порядке продукции гражданского назначения, произведенной ОПК, при строительстве, модернизации, реконструкции промышленных объектов и медицинских организаций, которые осуществляются при господдержке; по механизму и формам получения работниками организаций ОПК части прибыли от реализации гражданской продукции; по корректировке системы ключевых показателей эффективности для организаций ОПК, предусматривающей возможность удержания в полном объеме премий и иных поощрительных выплат руководству в случае недостижения установленных значений по производству продукции гражданского назначения.