"Реал" одержал победу над "Бетисом" в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Реал" победил "Бетис" в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 5:3. Встреча состоялась в воскресенье в Севилье.

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, по голу забили Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема. У "Бетиса" отличились Аисса Манди и Серхио Леон. Один мяч в свои ворота забил защитник гостей Начо Фернандес.

Сейчас "Реал" с 45 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 17 баллов. У "Бетиса" 33 очка и девятая строчка.

Следующий матч "Реал" проведет в среду, 21 февраля, на выезде с "Леганесом". "Бетис" через неделю, 26 февраля, сыграет в гостях с "Леванте".