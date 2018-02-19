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19.02.2018 22:17
Рубрика: Спорт

Мадридцы в ударе

Роналду и "Реал" продолжают бить рекорды
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7500 (37)
Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" продолжает крушить одного соперника за другим. После яркой победы над "ПСЖ" (3:1) мадридцы обыграли в гостях "Бетис" (5:3) в матче 24-го тура испанского первенства.
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Встреча в Севилье стала знаковой как для "Реала" в целом, так и его лидера Криштиану Роналду в частности. "Королевский клуб" первым в истории чемпионата Испании достиг отметки в 6000 забитых мячей. Юбилейным стал гол молодого полузащитника Марко Асенсио, благодаря которому "сливочные" повели 3:2.

Что касается Роналду, то игра с "Бетисом" стала для португальца 264-й за мадридскую команду, в которой он смог забить минимум один мяч. По количеству матчей с голами Криштиану сравнялся с Раулем, до того остававшегося абсолютным рекордсменом по этому показателю в истории клуба.

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- В пяти последних турах мы забили 23 мяча. Это отличный результат, - поделился своими ощущениями главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Роналду в превосходном состоянии. Мы все довольны тем, что он набрал такую форму. Но мне хотелось бы отметить и остальных ребят. Те же Васкес с Асенсио впервые за долгое время попали в стартовый состав и доказали, что они большие мастера.

Уже завтра "Реал" проведет перенесенный матч 16-го тура чемпионата Испании в гостях против "Леганеса". В случае победы "королевский клуб" опередит "Валенсию" и выйдет на третье место. Ну а лидером Примеры по-прежнему остается "Барселона".

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