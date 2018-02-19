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19.02.2018 13:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы

Текст: Ирина Ивойлова
Стали известны итоги исследования вузов, основанные на мнениях студентов и их отзывах в интернете. Больше всего положительных отзывов получили МИФИ, Московский государственный юридический университет имени Кутафина, МГИМО, СПбГУ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Финансовый университет при Правительстве, МГЛУ, ЛЭТИ.

Больше всего отрицательных отзывов от студентов получили МАИ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, УРФУ имени Ельцина. 

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Итак, что больше всего нравится студентам в их вузе? Профессионализм, заинтересованность преподавателей, насыщенная студенческая жизнь, хорошее общежитие, оправданные ожидания от вуза, хорошая практика, высокая репутация вуза и позиции в рейтинге. К слову, в новый рейтинг "Три миссии университета" в топ-200 попали 13 наших вузов. В том числе есть и те, которые студенты назвали лучшими.

А вот из-за чего вуз получает негативные отзывы от студентов: скучные и бесполезные лекции, слабые студенты, коррупция, проблемы с общежитием, некомпетентность сотрудников деканата.

Что больше всего волнует студентов? На первом месте - профессионализм и заинтересованность преподавателей, на втором - качество лекций, семинаров, наличие мастер-классов, практик, на третьем - студенческая жизнь и атмосфера в вузе, на четвертом - качество и комфорт в общежитии, на пятом - расположение вуза. На последних позициях (18, 19 и 20 места) - столовые, стипендии и цена учебы. 

Это исследование подготовили МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент". 

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