Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы

Больше всего отрицательных отзывов от студентов получили МАИ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, УРФУ имени Ельцина.
Итак, что больше всего нравится студентам в их вузе? Профессионализм, заинтересованность преподавателей, насыщенная студенческая жизнь, хорошее общежитие, оправданные ожидания от вуза, хорошая практика, высокая репутация вуза и позиции в рейтинге. К слову, в новый рейтинг "Три миссии университета" в топ-200 попали 13 наших вузов. В том числе есть и те, которые студенты назвали лучшими.
А вот из-за чего вуз получает негативные отзывы от студентов: скучные и бесполезные лекции, слабые студенты, коррупция, проблемы с общежитием, некомпетентность сотрудников деканата.
Что больше всего волнует студентов? На первом месте - профессионализм и заинтересованность преподавателей, на втором - качество лекций, семинаров, наличие мастер-классов, практик, на третьем - студенческая жизнь и атмосфера в вузе, на четвертом - качество и комфорт в общежитии, на пятом - расположение вуза. На последних позициях (18, 19 и 20 места) - столовые, стипендии и цена учебы.
Это исследование подготовили МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент".