Орловский областной суд обязал хозяина пасеки вывести ее за пределы деревни ради безопасности сельчан. Суд объяснил, что даже при соблюдении требований технического регламента держать ульи во дворе нельзя, если у соседей имеется аллергия.

В суде житель деревни из Кромского района рассказал, что на участке соседа находятся шесть ульев. Уже несколько лет пчелы жалят его и родных, приходится обращаться в больницу. Так, прошлым летом была ужалена дочь-подросток. Врач-аллерголог поставила диагноз: "инсектная аллергия к яду домашней пчелы высокой степени".

У девочки наблюдался отек Квинке, повышенная температура и общее недомогание. Такой же диагноз поставили ее отцу. В суде врач заявила: "Ужаление пчелы может угрожать жизни и здоровью, если оно произойдет в область шеи, головы и других частей, где проходят дыхательные пути".

Мужчина жаловался в администрацию села и полицию. На место выезжала комиссия, все измерила. В Орловской области действует закон о пчеловодстве, разрешающий держать ульи в населенных пунктах. Они должны размещаться не ближе чем в 3-5 метрах до границы с соседним участком и отделяться от него сплошным забором или густым кустарником высотой не менее двух метров. В противном случае пасеки должны быть отделены от соседних участков зданием, строением или сооружением. Кроме того, в населенных пунктах количество пчелосемей ограничено: их должно быть не более двух на каждые 100 квадратных метров участка.

Прежде чем организовать пасеку на участке, нужно узнать, нет ли у соседей аллергии на укусы пчел

По запросу суда обследование домашнего хозяйства провели специалисты областного управления ветеринарии. Они установили, что пасечник выполнил технические требования. Но как пояснили в областном суде, одним из главных требований закона для пчеловодов является обеспечение безопасности граждан. Прежде чем организовывать пасеку на приусадебном участке, нужно узнать у соседей, нет ли у них аллергической реакции на укусы пчел.

Пасечник заранее не интересовался, имеется ли у соседей аллергия, поэтому суд пришел к выводу, что он не учел интересы безопасности других селян. Его обязали ежегодно с 1 апреля по 30 сентября вывозить ульи за пределы деревни. Он также должен выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере две тысячи рублей за физическую боль от укуса.

Пчеловод обжаловал решение в апелляционном порядке, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения. Юристы считают, что это дело не столь однозначно. Не пчеловод был обязан доказывать, что соседа жалили не его пчелы, а наоборот. Тем более что в деревне есть еще две пасеки. Этот вопрос так и остался невыясненным. К тому же в законе есть требования к организации пасек, но нет четкого указания на то, что пчеловод обязан ходить по домам и требовать медсправки.

- Обычно такие конфликты решаются переговорами с соседями, - говорит пчеловод Владислав Числов. - Пчелы обычно раздражены, когда их тревожат для сбора меда. И об этом нужно предупреждать. Уход в расстояния, высоту забора и количество ульев - тупиковый. Дело зависит только от сложившихся отношений с соседями.