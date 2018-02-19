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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Опорный клуб" литературы

Текст: Михаил Визель
Фото: Аркадий Колыбалов

Марафон был посвящен 10-летию "Редакции Елены Шубиной". Те, кто застал советский спорт, помнят, что такое "опорный клуб": команда, на основе которой формировалась сборная. В футболе это долгие годы было киевское "Динамо", в хоккее - московский ЦСКА. "Опорные клубы" возникали при совмещении финансовой (и не только финансовой) возможности привлечь лучших игроков и наличия харизматичного тренера - Валерия Лобановского и Виктора Тихонова соответственно.

Уподобление искусства спорту всегда сомнительно, но здесь от него трудно удержаться. Потому что "Редакция Елены Шубиной" в составе крупнейшего книгоиздательского холдинга АСТ-Эксмо - это если не "сборная России по современной прозе", то уж точно "опорный клуб", на основе которой эта сборная формируется. Когда в короткий список любой русской литературной премии входит меньше трех книг, выпущенных под брендом РЕШ, это становится сенсацией; а вот если книги авторов Шубиной получают призы и премии, становятся интеллектуальными бестселлерами и вызывают яростные споры - это приятная, но обыденность.

Причем вокруг Елены Даниловны Шубиной и ее молодых коллег объединяются авторы чрезвычайно разные. Донбасский политрук Захар Прилепин - и "русские европейцы" Михаил Шишкин и Сергей Кузнецов; прихотливая мастерица "плетения словес" Ольга Славникова - и суровый реалист Роман Сенчин; брутальные Дмитрий Глуховский и Андрей Рубанов - и трепетные Майя Кучерская и Марина Степнова; авангардист "для немногих" Дмитрий Данилов - и классические рассказчики Алексей Слаповский и Алексей Иванов; строго документальная проза Леонида Юзефовича и Павла Басинского - и "неисторический роман" Евгения Водолазкина и даже откровенно псевдоисторическая "веселая галиматья" Елены Колядиной.

Фото: "Книжная индустрия"/Владимир Борзилов
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Мало какая редакция современной прозы может устроить в воскресный день 8-часовой фестиваль, не наскучив пресыщенным москвичам; но "Редакция Елены Шубиной" смогла. В час дня фестиваль открылся "читательским марафоном" по книге "Москва: место встречи". А потом чтения писателями фрагментов своих новых произведений и дискуссии между ними пошли в режиме нон-стоп. Сначала Сергей Кузнецов, Николай Александров, Дмитрий Воденников и Галина Юзефович под управлением самой Елены Шубиной попытались наметить очертания "литературы будущего". Затем Павел Басинский, Олег Лекманов и Наталья Громова обсудили жанр литературной биографии и феномен "писатель как миф". Ближе к вечеру два автора, обращающихся к прошлому России - Алексей Иванов и Евгений Водолазкин, сравнили свои подходы к историческому роману, а еще позже Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Яна Вагнер и сама Елена Шубина попытались определить: что же это такое - "роман поколения"?
Закончил марафон Дмитрий Глуховский. Он почитал из своего "Текста", открыв таким образом второй сезон проекта "книжный кутеж".

Параллельно чтениям шла книготорговля; "хитами продаж" из новинок "Редакции Елены Шубиной" стали "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Рецепты сотворения мира" Андрея Филимонова. Редакция продолжает искать новых авторов, как и новые пути их продвижения. Значит, "опорному клубу", задающему стандарт качества, стагнация пока не грозит.

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