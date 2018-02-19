После массового отравления воспитанников детского сада "Дельфиненок" на юге Москвы заработала "горячая линия", а само учреждение на неделю закрыли на карантин.

Широкую огласку эта история получила в конце прошлой недели. Как сообщили в школе N 492, в структуру которой входит дошкольное отделение, еще 15 февраля 10 ребят почувствовали себя плохо: высокая температура, тошнота и рвота.

По данным московского управления Роспотребнадзора, шестерых больных (а не 87, как сначала писали в соцсетях) госпитализировали.

Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция. С детьми ничего серьезного, троих даже уже выписали. Но сам факт массового отравления заинтересовал и санитарных врачей, и городское следственное управление.

Пока идет разбирательство, в детсаду санитарная обработка и карантин до 26 февраля. Родители в это время смогут посидеть со своими детьми дома: поликлиники выпишут больничные всем, кто водит малышей в "Дельфиненок", даже если они не жаловались на здоровье.

Чтобы урегулировать эти вопросы, открыли "горячую линию": 8-916-548-10-61; 8-903-788-63-72; 8-916-741-41-71; 492@edu.mos.ru.