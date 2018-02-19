Новости

Стены частных домов в Махачкале обрушились из-за земляных работ 03:15
Ливан будет использовать все способы для защиты суверенитета страны 02:46
Шансонье Петр Гара найден мертвым в Москве 02:04
Лавров: Чуркин был одним из наших самых талантливых дипломатов 01:35
Мехико будут восстанавливать от землетрясения пять лет 01:23
Немецкие СМИ отметили "печальный" эффект от речи Порошенко 01:15
Трамп обвинил Обаму в бездействии при "вмешательстве России" в выборы 00:46
Полицейские спасли жизнь ребенку на хоккейном матче на Олимпиаде 00:39
Кирилл Клейменов вновь начнет вести программу "Время" 00:35
Посол РФ опроверг "вмешательство" Москвы в мексиканские выборы 00:27
После скандала с vip-камерами в "Матросской тишине" сменили начальника 19.02.2018
В Кремле подтвердили подготовку встречи президентов России, Турции и Ирана 19.02.2018
Аршавин прокомментировал уголовное дело против своей жены 19.02.2018
Актриса Ольга Остроумова попала в базу украинского сайта "Миротворец" 19.02.2018
В военную разведку Сербии попытались проникнуть американцы и украинцы 19.02.2018
Стоимость нефти вечером перешагнула за 65,5 доллара 19.02.2018
Глава МИД Сербии: Запад испугался "Великой Албании" 19.02.2018
Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины 19.02.2018
В Пхенчхане побит рекорд по числу стран-медалистов одних зимних Игр 19.02.2018
Сергей Лавров поделился воспоминаниями о Виталии Чуркине 19.02.2018
В Одессе во второй раз украли скульптуру Швейка 19.02.2018
На Кубани начали проверку слов судьи в адрес многодетной матери 19.02.2018
Путин ратифицировал белорусско-российский протокол о миграционных картах 19.02.2018
РФ может оспорить в суде ВТО возможные меры США по импорту стали 19.02.2018
Скончался олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов 19.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
Какие поправки внесены в правила проведения техосмотра
У православных христиан начался Великий пост
У православных христиан начался Великий пост
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
19.02.2018 23:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дети на бюллетене

Отравление в столичном детсаду: открылась "горячая линия"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7500 (37)
После массового отравления воспитанников детского сада "Дельфиненок" на юге Москвы заработала "горячая линия", а само учреждение на неделю закрыли на карантин.

Широкую огласку эта история получила в конце прошлой недели. Как сообщили в школе N 492, в структуру которой входит дошкольное отделение, еще 15 февраля 10 ребят почувствовали себя плохо: высокая температура, тошнота и рвота.

В Хабаровске завели дела из-за отравления 122 человек в школе

По данным московского управления Роспотребнадзора, шестерых больных (а не 87, как сначала писали в соцсетях) госпитализировали.

Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция. С детьми ничего серьезного, троих даже уже выписали. Но сам факт массового отравления заинтересовал и санитарных врачей, и городское следственное управление.

Пока идет разбирательство, в детсаду санитарная обработка и карантин до 26 февраля. Родители в это время смогут посидеть со своими детьми дома: поликлиники выпишут больничные всем, кто водит малышей в "Дельфиненок", даже если они не жаловались на здоровье.

Чтобы урегулировать эти вопросы, открыли "горячую линию": 8-916-548-10-61; 8-903-788-63-72; 8-916-741-41-71; 492@edu.mos.ru.

Главное сегодня

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Центробанк опустил курс евро ниже 70 рублей
В России может сократиться количество аптек
Лавров: Сообщения о сотнях погибших в Сирии россиянах являются спекуляцией
"Роскосмос" заявил о готовности передать бизнесу российский сегмент МКС